У Трампа поставили условие Украине по военной помощи: СМИ узнали детали

В Вашингтоне пытаются добиться от Зеленского уступок, направленных на переговоры с Москвой.

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В команде Трампа возобновят военную помощь Украине только после того, как появится дата мирных переговоров - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 21-я ОМБр

О чем пишут журналисты Axios:

США не возобновят помощь, пока не будет даты мирных переговоров с РФ

США давят на Зеленского для проведения мирных переговоров с РФ

Соединенные Штаты Америки не восстановит военную помощь Украине до тех пор, пока не будет установлена дата мирных переговоров с агрессором Россией.

Как сообщает Axios, об этом заявил помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц.

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Журналисты отмечают, что такой шаг администрации Трампа – давление на Зеленского, чтобы добиться согласия президента на переговоры с РФ для завершения войны.

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Как сообщал Главред, журналисты The New York Times написали, что Трамп не восстановил военную помощь после того, как получил послание от Зеленского относительно готовности Украины к мирным переговорам с Кремлем.

Журналисты CNN считают, что Трамп заморозил военную помощь Украине именно после словесной перепалки с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Дескать, помощь не восстановят, пока Зеленский "не возьмет на себя обязательства по мирным переговорам".

США приостановили предоставление Украине разведывательных данных, сказал глава ЦРУ Джон Рэтклифф. По его словам, это связано с необходимостью мирных переговоров.

"Думаю, что пауза на военном фронте и фронте разведки, которая позволила этому произойти, закончится, и я думаю, что мы будем работать плечом к плечу с Украиной, поскольку нам нужно дать отпор агрессии, но [это было необходимо] для того, чтобы сделать мир лучше для продвижения этих мирных переговоров", - подчеркнул Рэтклифф.

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Что такое Axios? Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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