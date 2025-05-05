Киев ожидает поставку нового вооружения: СМИ узнали что и когда получит Украина

США и Греция есть среди потенциальных поставщиков систем ПВО для Украины.

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Украинскую систему ПВО ждет мощное усиление / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/oleksiireznikov, t.me/V_Zelenskiy_official

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Украина вскоре может получить больше Patriot

США планируют прислать Украине модернизированную систему из Израиля

Между западными союзниками Украины продолжаются переговоры о поставках Киеву дополнительных систем Patriot еще до саммита НАТО, который должен состояться в конце июня этого года.

Как пишет издание Reuters со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, США и Греция будут потенциальными посредниками в поставке этих систем.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина стремится получить как можно больше Patriot и даже готова купить десять таких систем американского производства, чтобы сбивать баллистические ракеты страны-агрессора России.

Военные аналитики Ukrainian Defence Express сообщали, что по состоянию на апрель этого года Украина имела семь полностью рабочих систем Patriot.

Издание New York Times также недавно сообщало, что Вашингтон планирует отправить Украине систему Patriot, которая базируется в Израиле, после ее модернизации и союзники обсуждают "логистику Германии или Греции" о предоставлении еще одной.

На перспективу получения Киевом новых систем указывает и то, что Зеленский заявил, что обсуждал системы противовоздушной обороны с президентом США Дональдом Трампом на похоронах Папы Франциска в Ватикане.

Patriot / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине от союзников - последние новости

Напомним, Главред писал, что на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-27") участники коалиции обязались выделить более 21 миллиарда евро на военную помощь для украинских защитников.

Ранее также сообщалось, что Европейские страны рассматривают увеличение поддержки оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины вместо прямых поставок оружия.

Накануне стало известно, что Великобритания готова поддержать Германию в передаче Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus. Впрочем, окончательное решение остается за Германией, где до сих пор продолжаются дискуссии по этому поводу.

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