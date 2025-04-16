Трамп отказывается продавать Украине ЗРК Patriot на $50 млрд из денег ЕС – Bild

Главное:
- Трамп обеспокоен переговорами с разжигателем войны Путиным
- Президент США не хочет помогать Киеву даже на деньги ЕС
Президент США Дональд Трамп отвергает сделку на $50 млрд по закупке Киевом американских систем ПВО, а также ракет к ним и не хочет поставлять Украине оружие даже за деньги.
"Новое признание политики президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Он даже не хочет помогать Киеву, если получит $50 млрд денег ЕС. Он отклонил соответственно выгодную сделку с новыми обвинениями в адрес президента Украины Зеленского", - пишет немецкое издание Bild.
Отмечается, что Украине срочно нужны новые системы ПВО, чтобы предотвратить новые российские убийства мирных жителей, подобные тем, что были на детской площадке в Кривом Роге и возле университета в Сумах за последние две недели.
Журналисты отмечают, что Украина нуждается в американских системах ПВО Patriot и ракетах к ней. Президент Украины Владимир Зеленский предложил использовать финансовую помощь Евросоюза и замороженные российские активы, чтобы купить сотни таких ракет и другого оружия. Одна ракета для системы Patriot стоит 5,5 млн евро.
Уточняется, что в целом Зеленский готов потратить на вооружение $50 млрд. "Дайте нам пакет, который включает как системы ПВО, так и другие соответствующие инструменты - мы за него заплатим", - заявил Зеленский украинским журналистам.
"Но, видимо, действующий президент США настолько обеспокоен безрезультатными переговорами с разжигателем войны Владимиром Путиным, что даже не хочет зарабатывать на обороне Украины. На вопрос журналиста о том, собирается ли он продавать Украине новые ракеты ПВО, Трамп ответил: "Знаете, он (Зеленский) всегда хочет покупать ракеты. Но послушайте, если вы начинаете войну, вы должны знать, что можете ее выиграть. Нельзя начинать войну против противника, который в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-то даст вам ракеты", - отмечает издание.
"Своими словами Трамп вызвал не только раздражение, потому что в очередной раз будто спутал виновников и жертв российской захватнической войны - решение показалось противоречивым и с экономической точки зрения. В конце концов, экспорт оружия означал бы высокие доходы для экономики США", - отмечает Bild.
Что предшествовало
Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина готова купить десять систем ПВО Patriot за $15 млрд, 10 систем нужно как минимум, чтобы защитить некоторые города, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Одну систему, которая стоит 1,5 миллиарда долларов, мы готовы купить, а нам нужно минимум 10 систем, чтобы закрыть некоторые города, только гражданские... Мы готовы заплатить эти 15 миллиардов долларов, мы найдем эти деньги и все заплатим", - сказал Зеленский в интервью для CBS News.
По словам президента, вторым вариантом защиты Украины являются лицензии на производство систем "Patriot" и ракет к ним, о чем Зеленский просил не только администрацию Трампа, но и Байдена.
Отношения Украины и США - последние новости по теме
Ранее Трамп обвинил Зеленского и Байдена в начале войны. Президент США заявил, что виновными в агрессии РФ против Украины являются президент Зеленский и экс-глава Белого дома Байден и подчеркнул важность прекращения войны.
Напомним, ранее Зеленский резко высказался насчет позиции вице-президента США Джей Ди Вэнса. Джей Ди Вэнс говорит теми же фразами, которыми до этого говорили россияне по телевизору, рассказал Владимир Зеленский.
Как сообщал Главред, Зеленский ранее пригласил Трампа в Украину. Президент Зеленский призвал Трампа приехать в Украину до воплощения своего "мирного плана".
Больше новостей:
- Болтовня, хаос и очередной бред Трампа
- Визит Трампа в Украину: в Белом доме ответили на приглашение Зеленского
- Трамп уменьшил "аппетиты": СМИ узнали, когда подпишут сделку о полезных ископаемых
Что известно о Bild
Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.
Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.
В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред