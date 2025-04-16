Трамп отказывается продавать Украине ЗРК Patriot на $50 млрд из денег ЕС – Bild

Вместо помощи Украине Дональд Трамп обеспокоен безрезультатными переговорами с разжигателем войны Владимиром Путиным.

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Вашингтон отказывается продать Киеву новые комплексы ПВО / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Википедия

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Трамп обеспокоен переговорами с разжигателем войны Путиным

Президент США не хочет помогать Киеву даже на деньги ЕС

Президент США Дональд Трамп отвергает сделку на $50 млрд по закупке Киевом американских систем ПВО, а также ракет к ним и не хочет поставлять Украине оружие даже за деньги.

"Новое признание политики президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Он даже не хочет помогать Киеву, если получит $50 млрд денег ЕС. Он отклонил соответственно выгодную сделку с новыми обвинениями в адрес президента Украины Зеленского", - пишет немецкое издание Bild.

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Отмечается, что Украине срочно нужны новые системы ПВО, чтобы предотвратить новые российские убийства мирных жителей, подобные тем, что были на детской площадке в Кривом Роге и возле университета в Сумах за последние две недели.

Журналисты отмечают, что Украина нуждается в американских системах ПВО Patriot и ракетах к ней. Президент Украины Владимир Зеленский предложил использовать финансовую помощь Евросоюза и замороженные российские активы, чтобы купить сотни таких ракет и другого оружия. Одна ракета для системы Patriot стоит 5,5 млн евро.

/ Главред

Уточняется, что в целом Зеленский готов потратить на вооружение $50 млрд. "Дайте нам пакет, который включает как системы ПВО, так и другие соответствующие инструменты - мы за него заплатим", - заявил Зеленский украинским журналистам.

"Но, видимо, действующий президент США настолько обеспокоен безрезультатными переговорами с разжигателем войны Владимиром Путиным, что даже не хочет зарабатывать на обороне Украины. На вопрос журналиста о том, собирается ли он продавать Украине новые ракеты ПВО, Трамп ответил: "Знаете, он (Зеленский) всегда хочет покупать ракеты. Но послушайте, если вы начинаете войну, вы должны знать, что можете ее выиграть. Нельзя начинать войну против противника, который в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-то даст вам ракеты", - отмечает издание.

"Своими словами Трамп вызвал не только раздражение, потому что в очередной раз будто спутал виновников и жертв российской захватнической войны - решение показалось противоречивым и с экономической точки зрения. В конце концов, экспорт оружия означал бы высокие доходы для экономики США", - отмечает Bild.

Что предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина готова купить десять систем ПВО Patriot за $15 млрд, 10 систем нужно как минимум, чтобы защитить некоторые города, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Одну систему, которая стоит 1,5 миллиарда долларов, мы готовы купить, а нам нужно минимум 10 систем, чтобы закрыть некоторые города, только гражданские... Мы готовы заплатить эти 15 миллиардов долларов, мы найдем эти деньги и все заплатим", - сказал Зеленский в интервью для CBS News.

По словам президента, вторым вариантом защиты Украины являются лицензии на производство систем "Patriot" и ракет к ним, о чем Зеленский просил не только администрацию Трампа, но и Байдена.

Отношения Украины и США - последние новости по теме

Ранее Трамп обвинил Зеленского и Байдена в начале войны. Президент США заявил, что виновными в агрессии РФ против Украины являются президент Зеленский и экс-глава Белого дома Байден и подчеркнул важность прекращения войны.

Напомним, ранее Зеленский резко высказался насчет позиции вице-президента США Джей Ди Вэнса. Джей Ди Вэнс говорит теми же фразами, которыми до этого говорили россияне по телевизору, рассказал Владимир Зеленский.

Как сообщал Главред, Зеленский ранее пригласил Трампа в Украину. Президент Зеленский призвал Трампа приехать в Украину до воплощения своего "мирного плана".

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Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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