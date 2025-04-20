Новый подход к обороне: ЕС готов к большим инвестициям

Как замороженные российские активы помогут производству оружия.

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Европа делает инвестиции в ОПК Украины / коллаж: Главред, фото

Кратко:

ЕС планирует инвестировать в ОПК Украины вместо прямых поставок оружия

1 миллиард евро на поддержку производства артиллерии в Украине

Европейские страны рассматривают увеличение поддержки оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины вместо прямых поставок оружия. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

По информации издания, после исчерпания поставок во время президентства Джо Байдена в США, возникают сомнения относительно возможности Европы компенсировать потенциальную остановку американской помощи, в частности в таких важных сферах, как противовоздушная оборона (ПВО).

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"Такой подход выгоден обеим сторонам: Европе он позволяет экономить, а Украине - развивать собственное производство оружия. Кроме того, Украина может стать площадкой для тестирования новых видов вооружения, в частности беспилотников, производство которых пока является слабым звеном для стран НАТО", - отмечает собеседник The Washington Post.

Одним из примеров является производство самоходных артиллерийских установок "Богдана", которые соответствуют стандартам НАТО. В течение войны их производство увеличилось более чем в три раза - с шести единиц в месяц в 2023 году до более 20 в 2025 году. 155-мм "Богдана", с дальностью стрельбы до 25 миль, является первой украинской гаубицей калибра НАТО и может значительно укрепить безопасность страны.

9 апреля Европейский Союз анонсировал дополнительный транш в размере 1 миллиарда евро на поддержку производства артиллерии в Украине. Эти средства поступят от замороженных российских активов и составляют крупнейшую инвестицию ЕС в украинский ОПК. Эта мера является частью плана выделения более 20 миллиардов евро в год на производство оружия в Украине вместо прямых поставок оружия.

Помощь Украине от других государств - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Германия объявила о новом пакете помощи Украине. Министр обороны Германии Борис Писториус раскрыл планы по помощи Украине со стороны Берлина на заседании в формате "Рамштайн". В новый пакет, в частности, будут входить 4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T с 300 управляемыми ракетами, 300 разведывательных дронов, 30 управляемых ракет для Patriot и тому подобное.

Напомним, Великобритания поддержит отправку Германией ракет Taurus в Украину. Позиция Лондона может также служить дополнительным сигналом поддержки новоизбранному канцлеру Фридриху Мерцу.

Напомним, во время Мюнхенской конференции по безопасности Фридрих Мерц заявил, что не будет отказываться от политики, которую он декларировал в прошлом году, еще до начала досрочной избирательной кампании. По его словам, Германия может начать поставки Украине дальнобойных ракет Taurus при определенных условиях.

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Что известно о САУ "Богдана"? 2С22 "Богдана" - украинская 155-мм самоходная артиллерийская установка на колесном шасси, которая стала первой украинской САУ, разработанной под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм. Впервые она была задействована в боевых действиях в 2022 году в битве за остров Змеиный. Уже в 2023 году гаубицу официально приняли на вооружение ВСУ. Об этом сообщает Википедия. Отмечается, что 25 февраля 2022 года разработчики "Богданы" получили распоряжение об уничтожении украинской САУ, чтобы она не досталась врагу. В Краматорске разобрали опытный образец на детали и вывезли их в Житомир. Там САУ снова собрали и отправили на фронт. Эти гаубицы использовали также на Бахмутском направлении, а также на севере страны, уничтожив оккупантов, которые обстреливали приграничье Черниговской и Сумской областей. Самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" имеет следующие характеристики: Шасси: КрАЗ-63221 (прототип);

МАЗ-6317, Tatra 815-7 (серия). Вес: 28 т. Обслуга: 5 человек. Скорость движения: по трассе: 80 км/ч;

по пересеченной местности: 30 км/ч. Запас хода: по трассе: 800 км;

по пересеченной местности: 300 км. Характеристики боевой части: калибр: 155 мм;

длина ствола: 52 калибра;

углы возвышения: +5...+65°. Автомат заряжания на 6 снарядов (предусмотрен конструкторской документацией). Скорострельность: 6 выстрелов в минуту (при наличии автомата заряжания). Боезапас: контейнеры на 20 снарядов. Дальность огня: минимальная: 780 м;

максимальная: осколочно-фугасный снаряд: 42 км; активно-реактивный снаряд до 60 км.

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