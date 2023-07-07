Украина наладит совместное производство мощных САУ натовского калибра

Словакия подписала контракт на поставку 16 САУ Zuzanа в Украину, рассказала Зузанна Чапутова.

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Украина будет совместно производить САУ Zuzana-2 / Ozbrojené Sily SR, Скриншот

Словакия поставит Украине 16 гаубиц Zuzana-2 и наладит производство этих самоходных орудий совместно с Украиной, сообщила президент Словакии Зузанна Чапутова.

"Мы одна из стран, помогавших Украине и в военном плане. Мы предоставили средства противовоздушной обороны, мы предоставили боевые самолеты. И сотрудничество в этой сфере постепенно переходит в сотрудничество в других областях. Нам удалось подписать контракт на поставку 16 Zuzan в Украину и это произойдет уже в очень скором времени. Мы будем разрабатывать совместно новый тип гаубиц, начнется совместное производство боеприпасов и наши предприятия разминируют территорию Украины", — подчеркнула она на пресс-конференции в Братиславе после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, "мы нуждаемся в поддержке и интенсивном сотрудничестве в сфере инфраструктуры и также обсуждали это с министрами обороны, с министром иностранных дел и государственным секретарем министерства транспорта".

"Эти вопросы очень важны, развитие инфраструктуры будет полезно как для Украины, так и для Словакии", — сказала она.

По словам Чапутовой, "мы видим Украину как перспективного члена Европейского Союза".

"Недавно я принимала в Братиславе саммит восточного крыла Альянса и мы пришли к согласию, что перспектива Украины – это Североатлантический альянс. Мы также пришли к согласию о необходимости поддерживать и укрепить политические и практические отношения с Украиной", — добавила президент Словакии.

Zuzana – самоходная артиллерийская установка, последующая модификация САУ Dana с пушкой калибром 155 мм.

Построена на колесном шасси TATRA 8×8.

Машина оснащена:

155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра;

максимальная дальность стрельбы 41 км.;

масса самоходки 32 т;

экипаж состоит из четырех человек;

автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов в 3 минуты.

Смотрите видео работы САУ Zuzana-2:

Ранее самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 прибыли из Словакии в Украину для нужд ВСУ.

Об этом сообщал глава оборонного ведомства Словакии Ярослав Надь

По его словам, в будущем в Украину из Словакии прибудет "много чего еще".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины получили от Чешской Республики несколько десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты для борьбы с российской агрессией.

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