Системы ПВО и ракеты для Patriot: Германия объявила о новом пакете помощи

Главное:
- Германия объявила о предоставлении новой военной помощи Украине
- Пакет включает дроны, боевые машины, танки, артиллерийские системы, радары и снаряды
- Также Германия передаст Украине 4 системы ПВО Iris-T и 30 ракет для Patriot
Министр обороны Германии Борис Писториус раскрыл планы по помощи Украине со стороны Берлина на заседании в формате "Рамштайн". Об этом пишет The Guardian.
По его словам, в 2025 году военная поддержка для украинцев будет включать:
- 4 зенитно-ракетные комплексы IRIS-T с 300 управляемыми ракетами;
- 300 разведывательных дронов;
- 120 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК);
- 25 боевых машин пехоты Marder;
- 15 основных боевых танков Leopard 1A5;
- 14 артиллерийских систем;
- 100 наземных радаров наблюдения;
- 30 управляемых ракет для PATRIOT;
- 100 000 снарядов.
"Наша надежная поддержка продолжается. Вчера я смог объявить, что за последние несколько дней мы смогли предоставить 30 дополнительных управляемых ракет Patriot из наших собственных запасов для систем Patriot, которые мы уже доставили в Украину", - подчеркнул Писториус.
Он также добавил, что лидеры стран обсудят украинский запрос по производству ракет по лицензии в Украине.
Военная помощь - последние новости
Как сообщал Главред, Великобритания и Норвегия представят пакет помощи на 450 миллионов фунтов стерлингов (580 миллионов долларов США) из имеющихся фондов на встрече сторонников Украины под председательством Великобритании и Германии в Брюсселе в пятницу, 11 апреля.
26 марта Франция объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Его сумма - 2 миллиарда евро.
Кроме того, 12 марта министр национальной обороны Польши Павел Залевский подтвердил, что Соединенные Штаты возобновили поставки военной помощи Украине.
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The Guardian
The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
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