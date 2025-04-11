Системы ПВО и ракеты для Patriot: Германия объявила о новом пакете помощи

Писториус также рассказал о возможности производства ракет в Украине.

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Военная помощь от Германии / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

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Германия объявила о предоставлении новой военной помощи Украине

Пакет включает дроны, боевые машины, танки, артиллерийские системы, радары и снаряды

Также Германия передаст Украине 4 системы ПВО Iris-T и 30 ракет для Patriot

Министр обороны Германии Борис Писториус раскрыл планы по помощи Украине со стороны Берлина на заседании в формате "Рамштайн". Об этом пишет The Guardian.

По его словам, в 2025 году военная поддержка для украинцев будет включать:

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4 зенитно-ракетные комплексы IRIS-T с 300 управляемыми ракетами;

300 разведывательных дронов;

120 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК);

25 боевых машин пехоты Marder;

15 основных боевых танков Leopard 1A5;

14 артиллерийских систем;

100 наземных радаров наблюдения;

30 управляемых ракет для PATRIOT;

100 000 снарядов.

"Наша надежная поддержка продолжается. Вчера я смог объявить, что за последние несколько дней мы смогли предоставить 30 дополнительных управляемых ракет Patriot из наших собственных запасов для систем Patriot, которые мы уже доставили в Украину", - подчеркнул Писториус.

Он также добавил, что лидеры стран обсудят украинский запрос по производству ракет по лицензии в Украине.

Рамштайн / Инфографика: Главред

Военная помощь - последние новости

Как сообщал Главред, Великобритания и Норвегия представят пакет помощи на 450 миллионов фунтов стерлингов (580 миллионов долларов США) из имеющихся фондов на встрече сторонников Украины под председательством Великобритании и Германии в Брюсселе в пятницу, 11 апреля.

26 марта Франция объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Его сумма - 2 миллиарда евро.

Кроме того, 12 марта министр национальной обороны Польши Павел Залевский подтвердил, что Соединенные Штаты возобновили поставки военной помощи Украине.

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