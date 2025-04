Системы ПВО и ракеты для Patriot: Германия объявила о новом пакете помощи

Главное:

Министр обороны Германии Борис Писториус раскрыл планы по помощи Украине со стороны Берлина на заседании в формате "Рамштайн". Об этом пишет The Guardian.

По его словам, в 2025 году военная поддержка для украинцев будет включать:

Он также добавил, что лидеры стран обсудят украинский запрос по производству ракет по лицензии в Украине.

Как сообщал Главред, Великобритания и Норвегия представят пакет помощи на 450 миллионов фунтов стерлингов (580 миллионов долларов США) из имеющихся фондов на встрече сторонников Украины под председательством Великобритании и Германии в Брюсселе в пятницу, 11 апреля.

26 марта Франция объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Его сумма - 2 миллиарда евро.

Кроме того, 12 марта министр национальной обороны Польши Павел Залевский подтвердил, что Соединенные Штаты возобновили поставки военной помощи Украине.

