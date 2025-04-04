Германия тайно финансирует аналог Starlink для Украины – СМИ

Кратко:
- Eutelsat уже предоставляет услуги спутникового интернета в Украине
- В Украине сейчас - менее тысячи терминалов Eutelsat
В Германии решили финансировать доступ Украины к спутниковой интернет-сети, которой управляет французская компания Eutelsat и которая является альтернативой терминалам Starlink компании Илона Маска. Об этом Reuters рассказала генеральный директор Eutelsat Ева Бернеке.
По словам Бернеке, Eutelsat уже около года предоставляет услуги высокоскоростного спутникового интернета в Украине через немецкого дистрибьютора, а средства предоставляет правительство Германии.
Она не стала комментировать объемы финансирования, но уточнила, что в Украине сейчас есть менее тысячи терминалов, которые подключают пользователей к сети Eutelsat.
"Сейчас мы стремимся относительно быстро получить от 5 тысяч до 10 тысяч терминалов", – сказала гендиректор, добавив, что это может произойти "через течение нескольких недель".
Отвечая на вопрос, будет ли Германия финансировать дополнительные терминалы, пресс-секретарь Eutelsat Джоанна Дарлингтон сказала, что такая возможность обсуждается.
"Мы еще не знаем, как ЕС коллективно или каждая страна в отдельности будет финансировать дальнейшие усилия", – добавила Дарлингтон.
Берлин официально не подтверждал финансирование доступа к спутниковому интернету для Украины. Министерство иностранных дел Германии не ответило на запросы Reuters о комментариях.
Starlink в Украине - что известно:
Член администрации Трампа, мультимиллиардер Илон Маск заявил, что фронт в Украине развалится, если он отключит доступ к высокоскоростному спутниковому интернету Starlink.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил Илону Маску разорвать контракт с компанией SpaceX, если Starlink не будет работать в Украине. В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заверил, что Украине никто не будет блокировать доступ к Starlink.
Украина имеет альтернативу американской спутниковой системе Starlink. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
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