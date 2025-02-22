Отключение Starlink в Украине: в ЦПД сделали важное заявление

США могут лишить Украину доступа к системе Starlink, чтобы заставить подписать соглашение о добыче полезных ископаемых.

https://glavred.info/ukraine/otklyuchenie-starlink-v-ukraine-v-cpd-sdelali-vazhnoe-zayavlenie-10641656.html Ссылка скопирована

Отключение Starlink в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Украину не отключают от системы Starlink

Украинцы имеют альтернативу этой системе

Украина имеет альтернативу американской спутниковой системе Starlink. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, ситуация не критическая. Во-первых, Украину не отключают от системы Starlink. Во-вторых, украинцы имеют "альтернативные вещи" для фронта.

видео дня

"Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить "пропало все". Во-первых - не отключают. Во-вторых - есть альтернативные вещи, которые на фронте работают", - подчеркнул он.

Стоит заметить, что ранее издание Reuters писало, что США могут лишить Украину доступа к жизненно важной спутниковой интернет-системе Starlink Илона Маска, чтобы заставить подписать соглашение о добыче полезных ископаемых.

Отмечалось, что этот вопрос подняли американские переговорщики, которые оказывают давление на Киев. В частности, такая угроза прозвучала во время обсуждений между официальными лицами США и Украины после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.

"Во время встречи Украине сообщили, что она столкнется с неизбежным отключением сервиса, если не достигнет соглашения по полезным ископаемым", - сказал источник издания.

Добывающий потенциал Украины / Инфографика: Главред

Соглашение о добыче полезных ископаемых - что известно

Напомним, как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский может подписать соглашение с Соединенными Штатами по добыче полезных ископаемых уже в субботу, 22 февраля. Серьезную роль в процессе сыграл визит специального представителя Белого дома по Украине и агрессору России Кита Келлога.

20 февраля стало известно, что Украина получила от администрации президента США Дональда Трампа "улучшенную" версию соглашения о добыче полезных ископаемых. Это произошло после того, как Владимир Зеленский отклонил первое предложение Трампа.

Также известно, что это соглашение охватывает более широкий ресурсный потенциал Украины, куда входят порты, инфраструктура, нефть и газ. Это предполагает так называемую экономическую колонизацию Украины на неопределенный срок.

Читайте также:

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред