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Отключение Starlink в Украине: в ЦПД сделали важное заявление

Мария Николишин
22 февраля 2025, 12:54
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США могут лишить Украину доступа к системе Starlink, чтобы заставить подписать соглашение о добыче полезных ископаемых.
Отключение Starlink в Украине: в ЦПД сделали важное заявление
Отключение Starlink в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Украину не отключают от системы Starlink
  • Украинцы имеют альтернативу этой системе

Украина имеет альтернативу американской спутниковой системе Starlink. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, ситуация не критическая. Во-первых, Украину не отключают от системы Starlink. Во-вторых, украинцы имеют "альтернативные вещи" для фронта.

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"Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить "пропало все". Во-первых - не отключают. Во-вторых - есть альтернативные вещи, которые на фронте работают", - подчеркнул он.

Стоит заметить, что ранее издание Reuters писало, что США могут лишить Украину доступа к жизненно важной спутниковой интернет-системе Starlink Илона Маска, чтобы заставить подписать соглашение о добыче полезных ископаемых.

Отмечалось, что этот вопрос подняли американские переговорщики, которые оказывают давление на Киев. В частности, такая угроза прозвучала во время обсуждений между официальными лицами США и Украины после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.

"Во время встречи Украине сообщили, что она столкнется с неизбежным отключением сервиса, если не достигнет соглашения по полезным ископаемым", - сказал источник издания.

Отключение Starlink в Украине: в ЦПД сделали важное заявление
Добывающий потенциал Украины / Инфографика: Главред

Соглашение о добыче полезных ископаемых - что известно

Напомним, как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский может подписать соглашение с Соединенными Штатами по добыче полезных ископаемых уже в субботу, 22 февраля. Серьезную роль в процессе сыграл визит специального представителя Белого дома по Украине и агрессору России Кита Келлога.

20 февраля стало известно, что Украина получила от администрации президента США Дональда Трампа "улучшенную" версию соглашения о добыче полезных ископаемых. Это произошло после того, как Владимир Зеленский отклонил первое предложение Трампа.

Также известно, что это соглашение охватывает более широкий ресурсный потенциал Украины, куда входят порты, инфраструктура, нефть и газ. Это предполагает так называемую экономическую колонизацию Украины на неопределенный срок.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

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