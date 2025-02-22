Хитрый шаг: в ISW назвали стратегию Путина для победы в войне против Украины

Главное:
- В Кремле создают напряжение между США и Украиной
- Российские деятели намерены усиливать нарративы, утверждающие, что Запад "предал" Украину
- Кремль готовится объявить "победу" над Украиной
Представители Кремля, вероятно, используют отдельные заявления американских лиц вместе с российскими нарративами для создания напряжения между США и Украиной и подрыва доверия к преданности Америки Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что ГУР 21 февраля сообщило, что Кремль приказал представителям российских государственных СМИ и другим известным фигурам в российском информационном пространстве усилить нарративы, направленные на создание разногласий в украинском обществе и дискредитацию Украины среди западных союзников.
"ГУР заявило, что российские деятели намерены усиливать нарративы, которые ложно утверждают, что Запад "предал" Украину, что Соединенные Штаты не заботятся о мнении Европы и Украины, что украинское правительство нелегитимно, что украинская армия проигрывает на фронте, и что "коррумпированные люди" воруют миллиарды долларов американской помощи для Украины", - говорится в сообщении.
Аналитики также добавили, что Кремль готовится объявить "победу" над Украиной и, возможно, над НАТО на третью годовщину полномасштабного вторжения - 24 февраля 2025 года.
По словам ISW, представители Кремля и известные голоса в российском информационном пространстве усиливают эти нарративы и другие отдельные заявления американских лиц, направленные на разжигание разногласий между Украиной и ее союзниками.
В ISW считают, что теория победы российского диктатора Владимира Путина основывается на предположении, что Россия может пережить поддержку Запада для Украины, и поэтому Путин пытается способствовать прекращению западной, в частности американской, поддержки Украины.
Война в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп считает, что Владимиру Зеленскому нет необходимости участвовать в переговорах о прекращении войны в Украине.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия готовится к масштабной информационной войне против Украины и Европы, которая продлится с февраля до конца лета 2025 года.
Кроме того, в ГУР предупредили, что страна-агрессор Россия готовит масштабную волну пропаганды к третьей годовщине полномасштабного вторжения. Пропагандисты в РФ получили указание продвигать "победные" нарративы до 24 февраля 2025 года.
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Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
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