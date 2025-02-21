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"Есть Путин - есть Россия": эксперт назвал условие, при котором война остановится

Руслана Заклинская
21 февраля 2025, 22:48
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Успехи на фронте укрепляют агрессивную политику РФ, поэтому преемник Путина может ее продолжить, считает Владимир Горбач.
'Есть Путин - есть Россия': эксперт назвал условие, при котором война остановится
Поражения России уничтожат основу путинского режима / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы Горбача:

  • Война против Украины - это механизм удержания Путина у власти
  • Поражения на фронте могут подорвать основы путинского режима
  • Новый лидер, который придет после Путина, будет вынужден либо продолжать войну, либо кардинально менять политику

Пока Владимир Путин остается у власти, война РФ против Украины будет продолжаться. Поражения на фронте могут подорвать основы путинского режима и спровоцировать борьбу за власть. Об этом во время чата на Главреде рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

"Когда-то Володин сказал, что Путин - это Россия: есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России. Конечно, это он занимался подхалимством, но война, которую ведет режим Путина против Украины, является способом удержания у власти, способом существования режима. Без войны теряется смысл того, зачем России Путин и его режим, зачем нести убытки, если это не приносит никакой выгоды. Тогда исчезает логика войны, ее цель", - отметил он.

Горбач отметил, что пока продолжаются боевые действия и Россия демонстрирует хоть какие-то успехи, путинский режим имеет оправдание для своего существования. Если же РФ начнет терять территории, среди россиян возникнет вопрос: "А для чего, а зачем?"

"Поражения на фронтах неизбежно размоют базис существования самого режима Путина в том виде, в котором он есть сейчас - авторитарного, даже на грани тоталитарного, с ограничением прав, свобод и возможностей для своих граждан. И тогда появятся претенденты на трон, которые будут вынуждены менять политику, когда заберутся на этот трон. Потому что нужно будет отличаться от Путина, причем кардинально. Если будут поражения, а не победы", - добавил эксперт.

По его словам, если же Россия сможет достичь каких-то существенных побед, следующий правитель вполне вероятно продолжит агрессивную политику Путина, ведь она будет восприниматься обществом как успешная.

Смотрите видео чата с Владимиром Горбачем, в котором он рассказал, чего ждать от переговоров Трампа, Путина и Зеленского:

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости прекращения огня в Украине, однако остается непонятным, как именно он планирует заставить Россию и Украину остановить боевые действия. Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач отмечает, что Трамп является фактором непредсказуемости, а его вера в "хорошие отношения" с Путиным как гарантию мира выглядит сомнительно.

Также дипломат Валерий Чалый считает, что попытка Дональда Трампа быстро завершить войну не принесет устойчивого мира, а максимум - временное прекращение огня.

Кроме этого, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что мирные переговоры невозможны без участия всех сторон. В интервью Defence24 он подчеркнул, что без прямого участия Украины достичь длительного и справедливого решения войны невозможно.

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Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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