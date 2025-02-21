Трамп встретится с Путиным в сакральную для РФ дату: в Le Point раскрыли детали

Главред:
- Трамп планирует посетить Москву 9 мая
- К этой дате могут приурочить подписание мирного соглашения между Киевом и Москвой
- Присутствие Трампа станет оправданием действий Кремля
Президент США Дональд Трамп планирует посетить Москву 9 мая 2025 года для участия в параде в честь окончания Второй мировой войны. Именно к этой дате якобы приурочат подписание мирного соглашения между Киевом и Москвой. Об этом пишет французское издание Le Point.
Ожидается, что президент США будет присутствовать на трибунах вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Если Дональд Трамп действительно появится рядом с Путиным, это станет для российского диктатора не просто дипломатическим успехом, но и оправданием всех его действий - от аннексии Крыма до войны 2022 года.
Политический подтекст визита
Для Путина 9 мая - это не только память о победе, но и возможность подтвердить свою версию истории, в которой Россия является главным победителем над нацизмом. Кремль годами использует эту дату для утверждения собственных нарративов и легитимизации агрессии. Празднование, которое традиционно сопровождается военным парадам, уже давно превратилось в демонстрацию силы и политического влияния.
По информации источников издания, именно к этой дате могут приурочить мирные переговоры между США и РФ по Украине. Если эти переговоры завершатся успешно, 9 мая может стать символической датой "мира", выгодного прежде всего РФ.
В издании утверждают, что Путин использует символизм 9 мая как доказательство своих нарративов о "нацизме" в Украине, отождествив завершение российско-украинской войны с победой над нацистской Германией. Однако официально ни американская, ни российская стороны не подтверждали визит Трампа.
Исторические параллели
Поездки американских лидеров в Москву на 9 мая не являются беспрецедентными. В 1995 году Билл Клинтон присутствовал на празднованиях по приглашению Бориса Ельцина. Однако тогда речь шла о налаживании отношений после холодной войны, а не о потенциальной реабилитации агрессора.
Если Трамп действительно появится на Красной площади, это станет мощным сигналом для всего мира. Европейские союзники США могут воспринять это как удар по международному порядку.
Резкие заявления Трампа - последние новости
Напомним, 19 февраля президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ провести выборы во время войны и назвал его диктатором. В соцсети Truth Social он заявил, что Украина получила 350 млрд долларов от США на войну, в которой "невозможно победить".
Также 21 февраля Трамп заявил, что Владимир Зеленский не является важным участником переговоров о прекращении войны. Он считает, что Зеленский не смог завершить войну за три года и "плохо вел переговоры".
Как сообщал Главред, бывший руководитель КНБ Казахстана Альнур Мусаев заявил, что президент США Дональд Трамп был завербован советскими спецслужбами еще в 1987 году. По его словам, Трамп получил псевдоним "Краснов".
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Что известно о Le Point?
Le Point - известный французский еженедельник, который анализирует и предоставляет независимое мнение о новостях политики, экономики, социальной и культурной сфер во Франции и во всем мире. Основан в 1972 году в Париже. Принадлежит французскому бизнесмену Француа Пино через холдинговую компанию Artémis, пишет Википедия.
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