Трамп встретится с Путиным в сакральную для РФ дату: в Le Point раскрыли детали

Присутствие Трампа рядом с Путиным станет дипломатическим успехом для Кремля и оправданием его военной агрессии.

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Трамп прибудет в Москву 9 мая для участия в торжествах / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

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Трамп планирует посетить Москву 9 мая

К этой дате могут приурочить подписание мирного соглашения между Киевом и Москвой

Присутствие Трампа станет оправданием действий Кремля

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Москву 9 мая 2025 года для участия в параде в честь окончания Второй мировой войны. Именно к этой дате якобы приурочат подписание мирного соглашения между Киевом и Москвой. Об этом пишет французское издание Le Point.

Ожидается, что президент США будет присутствовать на трибунах вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Если Дональд Трамп действительно появится рядом с Путиным, это станет для российского диктатора не просто дипломатическим успехом, но и оправданием всех его действий - от аннексии Крыма до войны 2022 года.

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Политический подтекст визита

Для Путина 9 мая - это не только память о победе, но и возможность подтвердить свою версию истории, в которой Россия является главным победителем над нацизмом. Кремль годами использует эту дату для утверждения собственных нарративов и легитимизации агрессии. Празднование, которое традиционно сопровождается военным парадам, уже давно превратилось в демонстрацию силы и политического влияния.

По информации источников издания, именно к этой дате могут приурочить мирные переговоры между США и РФ по Украине. Если эти переговоры завершатся успешно, 9 мая может стать символической датой "мира", выгодного прежде всего РФ.

В издании утверждают, что Путин использует символизм 9 мая как доказательство своих нарративов о "нацизме" в Украине, отождествив завершение российско-украинской войны с победой над нацистской Германией. Однако официально ни американская, ни российская стороны не подтверждали визит Трампа.

Исторические параллели

Поездки американских лидеров в Москву на 9 мая не являются беспрецедентными. В 1995 году Билл Клинтон присутствовал на празднованиях по приглашению Бориса Ельцина. Однако тогда речь шла о налаживании отношений после холодной войны, а не о потенциальной реабилитации агрессора.

Если Трамп действительно появится на Красной площади, это станет мощным сигналом для всего мира. Европейские союзники США могут воспринять это как удар по международному порядку.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Резкие заявления Трампа - последние новости

Напомним, 19 февраля президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ провести выборы во время войны и назвал его диктатором. В соцсети Truth Social он заявил, что Украина получила 350 млрд долларов от США на войну, в которой "невозможно победить".

Также 21 февраля Трамп заявил, что Владимир Зеленский не является важным участником переговоров о прекращении войны. Он считает, что Зеленский не смог завершить войну за три года и "плохо вел переговоры".

Как сообщал Главред, бывший руководитель КНБ Казахстана Альнур Мусаев заявил, что президент США Дональд Трамп был завербован советскими спецслужбами еще в 1987 году. По его словам, Трамп получил псевдоним "Краснов".

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