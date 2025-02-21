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Позывной "Краснов": в Казахстане заявили, что Трамп завербован КГБ

Сергей Кущ
21 февраля 2025, 20:46
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С таким неожиданным заявлением выступил экс-председатель КНБ Казахстана Альнур Мусаев.
В Казахстане заявили, что Трамп завербован КГБ
В Казахстане заявили, что Трамп завербован КГБ / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Трампа, якобы, завербовали еще в 1987 году
  • КГБ было выгодно иметь "на крючке" американского бизнесмена

Президент США Дональд Трамп был завербован российскими спецслужбами еще в 1987 году.

С таким неожиданным заявлением выступил экс-председатель КНБ Казахстана Альнур Мусаев.

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На своей страничке в Facebook он сообщил, что Трамп имеет псевдоним "Краснов".

"В 1987 году я служил в 6 Управлении КГБ СССР в Москве. Наиболее важным направлением работы 6 Управления была вербовке бизнесменов капиталистических стран. Именно в тот год нашим Управлением был завербован 40-летний бизнесмен из США Дональд Трамп под псевдонимом "Краснов", - написал Мусаев.

Пост Мусаева
Пост Мусаева / Фото: скриншот

Интересно, что о связи президента США с Россией он писал еще в 2018 году. Тогда он утверждал, что "Дональд Трамп сидит на крючке у ФСБ и заглатывает наживку все глубже и глубже".

"Об этом свидетельствуют многочисленные косвенные факты, опубликованные в СМИ. Есть такое понятие как вербуемость объекта. По своему опыту оперативной работы в КГБ-КНБ могу точно сказать- Трамп относится к категории идеально вербуемых людей. У меня нет сомнений, что у России имеется компромат на Президента США, что в течение многих лет Кремль продвигал Трампа на пост Президента главной мировой державы", - говорилось в сообщении.

Пост Мусаева
Пост Мусаева / Фото: скриншот

Заявления Трампа о войне в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, финский депутат Европарламента от группы ЕНП Мика Аалтола заявил, что американский президент Дональд Трамп предоставил европейским странам три недели, чтобы согласовать "капитуляцию" Украины, в противном случае он угрожает вывести американские войска с европейского континента.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине нужно проводить выборы президента. При этом он цинично намекнул на то, что Украине надо проводить выборы, если она хочет сесть за стол переговоров.

Кроме того, Трамп заявил, что войну в Украине можно было бы закончить еще несколько лет назад без особых навыков.

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Кто такой Альнур Мусаев?

Альнур Альжапарович Мусаев — деятель советских и казахских спецслужб, генерал-майор, экс-председатель КНБ Казахстана. В 2008 году заочно осуждён по многочисленным обвинениям, в том числе в действиях, направленных на насильственный захват власти, шпионаже и хищении государственного имущества в крупном размере, пишет Википедия.

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