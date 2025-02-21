Позывной "Краснов": в Казахстане заявили, что Трамп завербован КГБ

Вы узнаете:
- Трампа, якобы, завербовали еще в 1987 году
- КГБ было выгодно иметь "на крючке" американского бизнесмена
Президент США Дональд Трамп был завербован российскими спецслужбами еще в 1987 году.
С таким неожиданным заявлением выступил экс-председатель КНБ Казахстана Альнур Мусаев.
На своей страничке в Facebook он сообщил, что Трамп имеет псевдоним "Краснов".
"В 1987 году я служил в 6 Управлении КГБ СССР в Москве. Наиболее важным направлением работы 6 Управления была вербовке бизнесменов капиталистических стран. Именно в тот год нашим Управлением был завербован 40-летний бизнесмен из США Дональд Трамп под псевдонимом "Краснов", - написал Мусаев.
Интересно, что о связи президента США с Россией он писал еще в 2018 году. Тогда он утверждал, что "Дональд Трамп сидит на крючке у ФСБ и заглатывает наживку все глубже и глубже".
"Об этом свидетельствуют многочисленные косвенные факты, опубликованные в СМИ. Есть такое понятие как вербуемость объекта. По своему опыту оперативной работы в КГБ-КНБ могу точно сказать- Трамп относится к категории идеально вербуемых людей. У меня нет сомнений, что у России имеется компромат на Президента США, что в течение многих лет Кремль продвигал Трампа на пост Президента главной мировой державы", - говорилось в сообщении.
Заявления Трампа о войне в Украине - что известно
Напомним, как сообщал Главред, финский депутат Европарламента от группы ЕНП Мика Аалтола заявил, что американский президент Дональд Трамп предоставил европейским странам три недели, чтобы согласовать "капитуляцию" Украины, в противном случае он угрожает вывести американские войска с европейского континента.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине нужно проводить выборы президента. При этом он цинично намекнул на то, что Украине надо проводить выборы, если она хочет сесть за стол переговоров.
Кроме того, Трамп заявил, что войну в Украине можно было бы закончить еще несколько лет назад без особых навыков.
Вам может быть интересно:
- "Подружился" с Путиным: спецпредставитель Трампа рассказал о визите в Москву
- Стивен Кинг жестко высказался про Трампа и Маска
- Зеленский не очень важен на переговорах об окончании войны - Трамп
Кто такой Альнур Мусаев?
Альнур Альжапарович Мусаев — деятель советских и казахских спецслужб, генерал-майор, экс-председатель КНБ Казахстана. В 2008 году заочно осуждён по многочисленным обвинениям, в том числе в действиях, направленных на насильственный захват власти, шпионаже и хищении государственного имущества в крупном размере, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред