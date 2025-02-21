Трамп требует, чтобы Европа "сдала" Украину России за 3 недели – депутат ЕП

Президент США шантажирует европейцев выводом американских войск с континента.

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Трамп требует, чтобы Европа "сдала" Украину России, отмечает депутат Европарламента/ коллаж: Главред, фото: ОПУ, Белый дом, Instagram Mika Aaltola

Кратко:

Трамп дал странам Европы три недели, чтобы согласовать "капитуляцию" Украины

В противном случае он угрожает вывести американские войска с европейского континента

Американский президент Дональд Трамп предоставил европейским странам три недели, чтобы согласовать "капитуляцию" Украины, в противном случае он угрожает вывести американские войска с европейского континента.

Об этом написал финский депутат Европарламента от группы ЕНП, член комитета по иностранным делам Европарламента и координатор ЕНП по вопросам EUDS Мика Аалтола, сообщает Newsweek.

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"США дали нам три недели, чтобы согласовать условия капитуляции Украины", - сказал Аалтола, имея в виду предложенное мирное соглашение, которое направлено на прекращение войны в Украине.

Он добавил, что Трамп угрожает вывести американские войска из Европы, если этого не будет сделано.

Последние заявления США по Украине

Как сообщал ранее Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Европа не победят Путина без США. Джей Ди Вэнс критикует Украину, Европу и администрацию Байдена из-за отсутствия пути к победе.

Также вице-президент США выдал циничное заявление. Джей Ди Вэнс цинично высказался о войне в Украине. Он заявил, что без Штатов украинский народ не смог бы выстоять и такого государства уже не было бы. Джей Ди Вэнс возмущен из-за того, что Владимир Зеленский "оскорблял" Дональда Трампа.

Политический эксперт Тарас Загородний отмечает, что в США готовят новый тайный план в отношении Украины и ее территорий. Трамп не должен излагать публично свой план по завершению войны в Украине, чтобы иметь возможность нанести неожиданный удар, считает политический эксперт.

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Что такое Newsweek? Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

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