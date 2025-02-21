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В ФБР - новый глава: чем "прославился" Кэш Пател и что говорил об Украине

Анна Ярославская
21 февраля 2025, 08:07
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Кэш Пател запомнился "громкой и агрессивной политической деятельностью" и неоднозначными заявлениями.
Кэш Пател
Кэш Пател назначен главой ФБР / Коллаж: Главред, фото: Facebook Kash Patel

Вы узнаете:

  • Почему демократы озабочены назначением ярого соратника Трампа на должность главы ФБР
  • Что Пател говорил о Зеленском

В четверг, 20 февраля, Сенат США утвердил в должности директора ФБР юриста и бывшего федерального прокурора Кэша Пателя. На должность главы самого влиятельного правоохранительного органа Америки его номинировал президент США Дональд Трамп.

Как пишет CNN, за Пателя проголосовал 51 сенатор, при этом "против" выступили 49.

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Две республиканки — Сьюзен Коллинз и Лиза Мурковски — не поддержали его кандидатуру. Коллинз заявила, что ФБР нуждается в директоре, который будет "несомненно аполитичным", а Пател, по ее словам, запомнился "громкой и агрессивной политической деятельностью". Голосуя против Пателя, они выразили обеспокоенность его давней политической поддержкой Трампа и ее потенциальным влиянием на правоохранительную деятельность ФБР.

Демократы же заявили, что назначение Пателя на должность директора ФБР вызывает особую обеспокоенность, поскольку Трамп может воспользоваться этим, чтобы разделаться со своими политическими оппонентами.

Сам Пател во время слушаний в Сенате заявил, что не будет "никакой политизации" и "никаких карательных действий", а также обвинил демократов в том, что они выдергивают его фразы из старых комментариев.

Также новый глава ФБР заявил, что усилит роль бюро в борьбе с нелегальной иммиграцией и насильственными преступлениями. Также он планирует сократить следственную работу в вашингтонской штаб-квартире ФБР, где проводятся многие расследования контрразведки, национальной безопасности и коррупции в государственных органах.

После назначения Пател написал в Facebook, что "необходимо положить конец коррупции в ФБР и восстановить целостность системы правосудия".

"Глубинное государство в панике... Они знают, что правда грядет. Новая справедливость уже здесь", - добавил он.

Кэш Пател - что о нем известно

44-летний бывший федеральный прокурор Кэш Пател считается одним из самых преданных соратников президента Дональда Трампа.

Он был одним из самых активных сторонников утверждений о том, что "глубинное государство" в правительстве преследовало Трампа, пытаясь подорвать его политические перспективы.

В своей книге "Правительственные гангстеры" в 2023 году Пател описал Федеральное бюро расследований как "инструмент слежения и подавления американских граждан" и утверждал, что его полномочия должны быть резко ограничены.

Как пишет The New York Times, Пател распространял лозунги конспирологического движения QAnon, сторонники которого утверждали, что американские элиты причастны к международной торговле детьми, сатанизмом и коррупцией.

Как пишет The Washington Post, в 2024 году Пател получил платеж в размере 25 тысяч долларов от кинокомпании Global Tree Pictures, которой управляет гражданин России Игорь Лопатонок. По данным журнлистов, Лопатонок имеет связки с Кремлем и причастен к пророссийской кампании влияния.

Платеж Пателю был произведен за то, что он принял участие в документальном фильме, в котором он и другие ветераны первой администрации Трампа изображены жертвами заговора, который "разрушил жизни тех, кто поддерживал Дональда Трампа в попытке отстранить демократически избранного президента от должности".

Шестисерийный сериал под названием "Вся президентская рать: заговор против Трампа" вышел в эфир на онлайн-сети американского журналиста Такера Карлсона. В одном из сегментов Пател поклялся "закрыть здание штаб-квартиры ФБР и открыть его как музей "глубинного государства".

Сам Пател отрицает получение денег от российского кинорежессера.

"В прошлом году российский кинорежиссер, связанный с Кремлем, не заплатил мне 25 000 долларов", - написал Пател в феврале на своей странице в Facebook.

Скриншот

Кэш Пател и Украина

В декабре 2024 года в своем подкасте Kash’s Corner Пател заявил, что намерен "провести расследование в отношении президента Зеленского". По его словам, нужно разобраться, как Украина распоряжалась средствами американских налогоплательщиков.

В частности, он хочет выяснить, "не выдумывал ли Зеленский фальшивые угрозы безопасности Запада", чтобы получить дополнительное финансирование от Вашингтона.

Отношения США и Ураины - последние новости

Как сообщал Главред, за последние несколько дней президент США Трамп обрушился с критикой на своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

В частности, Трамп заявил, что в Украине необходимо провести президентские выборы, намекая, что это может стать одним из условий для ее участия в мирных переговорах. Кроме этого, он утверждал, что рейтинг поддержки Владимира Зеленского якобы упал до 4%.

Президент Украины отверг эти утверждения, назвав их частью российской информационной кампании. Он отметил, что по данным КМИС, уровень доверия к нему составляет 57%.

Впоследствии Трамп раскритиковал Зеленского за отказ объявить выборы и назвал его "диктатором".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Киев воздержаться от резкой критики Трампа, предостерегая, что это может осложнить отношения между Украиной и Соединенными Штатами. В то же время советник Трампа Майк Волц выразил недовольство реакцией Украины на предложения США по инвестированию в добычу полезных ископаемых.

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