Вице-президент США раскритиковал Зеленского за 'сквернословие' в сторону Трампа

Вэнс утверждает, что Зеленский получает "плохие советы" относительно того, как строить коммуникацию с Вашингтоном.

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Вэнс посоветовал Зеленскому сменить тон в высказываниях о Трампе / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, x.com/JDVance

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег президента Украины Владимира Зеленского от критики Дональда Трампа. Публичные обвинения в сторону президента США якобы лишь усугубят ситуацию. Об этом он заявил в интервью британскому изданию Daily Mail.

Вэнс выразил недовольство после того, как Зеленский обвинил Трампа в распространении российской дезинформации о войне в Украине. По его словам, критика Трампа со стороны украинского лидера является "неудачной стратегией", которая не будет способствовать улучшению отношений между Киевом и Вашингтоном.

Вице-президент утверждает, что зря думать, что можно "изменить мнение президента, злословив его публично в СМИ".

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"Каждый, кто знает президента, скажет вам, что это ужасный способ обращения с этой администрацией", - сказал Вэнс.

В то же время Вэнс заявил, что позиция Трампа по Украине является его собственным убеждением и не базируется ни на каких внешних влияниях, в частности российской дезинформации.

"Это основано на том факте, что Дональд Трамп, я считаю, много знает о геополитике и имеет очень твердый взгляд, и имел твердый взгляд в течение очень длительного времени", - отметил вице-президент США.

По его мнению, Зеленский получает "плохие советы" относительно того, как строить коммуникацию с Вашингтоном в новых политических условиях. Несмотря на это, Вэнс заверил, что США поддерживают Украину и высоко оценивают стойкость ее народа.

"Мы, очевидно, любим украинский народ. Мы восхищаемся храбростью солдат, но мы, очевидно, считаем, что эту войну нужно быстро завершить", - заявил он.

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