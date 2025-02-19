'Ленд-лиз для Украины и удар по РФ': эксперт сказал, как Трамп может закончить войну

Администрация Трампа готовит два плана по завершению войны в Украине, один из которых - достаточно радикальный.

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У Трампа есть 2 плана завершения по войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

У Трампа есть два варианта завершения войны в Украине

План А - соглашение с Путиным мирным путем

План Б предусматривает ленд-лиз для Украины на 500 млрд долларов и удары по территории России

В команде президента США Дональда Трампа готовят два плана по завершению войны в Украине. Один из вариантов предусматривает попытку достичь соглашения с Путиным мирным путем. Детали планов Трампа раскрыл политический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

По его словам, план А предполагает фиксацию ситуации на линии разграничения и дальнейшие переговоры, но Путин, вероятно, будет сопротивляться и не будет уступать, поскольку этот план ему абсолютно не подходит.

Если же Путин откажется от этого варианта, тогда Трамп перейдет к плану Б.

"План Б - это план Помпео, который был опубликован в прошлом году. Он предусматривает ленд-лиз для Украины на 500 млрд долларов. Кстати, Трамп говорит именно о такой сумме в контексте украинских полезных ископаемых, так что я думаю, что эта цифра выскочила не случайно. Также этот план предусматривает снятие ограничений на удары по территории России и предоставление Украине всего необходимого, чтобы можно было выйти на границы 24 февраля 2022 года", - объяснил Загородний.

Он убежден, что скорее всего команда Трампа все же реализует план Б, ведь президент США и российский диктатор вряд ли о чем-то договорятся.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Загородний также обратил внимание на то, что Путин публично высказал свою переговорную позицию. А одно из правил переговоров - никогда не выкладывай все карты на стол, потому что их можно будет побить.

"Путин, когда выразил свою переговорную позицию, выложил все свои карты на стол: потребовал отдать ему Запорожье, Херсон, всю Донецкую область, и только после этого он готов прекратить огонь. Это априори невыполнимые условия. Ведь при этом Путин еще потребует от Трампа демонтировать военную инфраструктуру НАТО в Европе, а этого точно не будет. Да, частично контингент в Европе сократят, но вряд ли Штаты полностью уйдут оттуда", - сказал эксперт.

Загородний в шутку добавил, если Путин начнет рассказывать Трампу о Рюриковичах и печенегах, Трамп вообще "выпадет в астрал".

Политический эксперт подчеркнул, что мир должен подтолкнуть Трампа к плану Б.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал о плане Б Трампа по Украине и запуске ленд-лиза:

Мирные планы Трампа по завершению войны в Украине - новости по теме

Напомним, депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский писал, что предложение президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию развязанной Россией войны против Украины состоит из трех этапов. В частности, прекращение огня, выборы в Украине и подписание окончательного соглашения.

Недавно Главред со ссылкой на СМИ сообщал, что так называемый мирный план президента США Дональда Трампа может предусматривать "передачу" Украиной 20% своей территории агрессору России. Сам мир будет "гарантирован", мол, словом главы Кремля Владимира Путина и "многонациональными силами" без участия Штатов. В таком случае ни Америка, ни НАТО не будут обязаны защищать украинское государство в том случае, если страна-оккупант нападет снова.

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука заявил, что один из планов Трампа предусматривает разрыв отношений с "другом Владимиром" и предоставление Украине масштабной военной помощи. Второй - США "открестятся" от Украины и России и скажут разбираться самостоятельно.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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