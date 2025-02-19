Келлог прибыл в Киев: что известно о визите спецпредставителя Трампа

Спецпредставитель США по вопросам Украины надеется провести "хорошие переговоры".

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Кит Келлог приехал в Киев / скриншот

В среду, 19 февраля, спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Киев. На вокзале в столице Украины его встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Комментируя журналистам свой визит в Киев, Келлог сказал, что "это шанс провести хорошие потенциальные переговоры".

"Я снова в Киеве. У меня было несколько замечательных бесед с президентом Зеленским, его сотрудниками и военным командованием. Очень приятно, что я нахожусь здесь всего за несколько дней до третьей годовщины российского вторжения в Украину. Это шанс провести несколько хороших переговоров", - сказал спецпредставитель Трампа.

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По словам Келлога, сегодняшний визит будет "продолжением важной работы".

"Мы собираемся слушать. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Мы предопределили обеспечение суверенитета и независимости этой нации. И мы собираемся это сделать. Часть моей миссии заключается в том, чтобы сидеть, слушать и говорить: "Хорошо, что вас беспокоит?", - сказал он.

Келлог добавил, что война продолжается уже три года, и если бы Трамп был президентом, то она бы не началась.

Смотрите видео - Келлог прибыл с визитом в Киев:

Визит Келлога в Киев и мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог приедет в Киев 20 февраля. Глава Украинского государства отметил, что планирует поехать вместе с Келлогом на фронт.

Ранее у Трампа не исключили "потери территорий" Украиной по результатам переговоров. Кэллог считает, что Украина не вернется к границам 2014 года по результатам переговоров о прекращении войны.

Выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Келлог подчеркнул, что ни одно мирное соглашение не будет навязано Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому. По его словам, этот вопрос будет решаться в сотрудничестве с украинской стороной, и окончательное решение остается за Киевом.

Тем временем американская переговорная группа во время встречи в Саудовской Аравии 18 февраля передала российской стороне несколько ключевых принципов по прекращению войны, однако представители США воздержались от комментариев относительно будущих границ Украины.

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Мирный план Трампа - что известно Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции. В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа": заморозка войны;

оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";

Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова. Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит. 6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины. Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент. Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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