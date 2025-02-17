После встречи в НАТО: Кэллог раскрыл новые детали мирного соглашения для Украины

О чем сказал Кэллог:
- Никто не будет навязывать Зеленскому мирное соглашение
- Визит спецпредставителя Трампа в Украину находится на стадии согласования
Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог сделал новое заявление относительно мирного соглашения для окончания войны в Украине. Об этом сообщает Sky News.
По его словам, никто не будет навязывать Украине мирное соглашение.
Выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, он подчеркнул, что ни одно мирное соглашение не будет навязано Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому.
По его словам, этот вопрос будет решаться в сотрудничестве с украинской стороной, и окончательное решение остается за Киевом.
"Он и народ Украины примут это решение", - сказал Келлог.
По его словам, США готовы выслушать все "дискуссионные вопросы" от участников, отметив, что их роль заключается в предоставлении гарантий безопасности для Украины.
Он также отметил, что его визит в Украину еще находится на стадии согласования, и он планирует встретиться с Владимиром Зеленским.
В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам переговоров с Китом Келлогом отметил, что спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России консультировался с членами НАТО относительно совместной работы над обеспечением справедливого и прочного мира в Украине.
"Мы должны многое сделать и будем тесно сотрудничать для прекращения войны и обеспечения долговременной безопасности для всех нас", - резюмировал Рютте в своей заметке в X.
Заявления Кита Келлога по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Кэллог в рамках Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что российский диктатор и военный преступник Путин должен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кэллог отметил, что глава Кремля должен забыть о своей отговорке о якобы нелегитимности украинского президента.
Впоследствии он отметил, что главным фактором победы в войне, прежде всего, является остановка боевых действий.
Он также указывал на то, что результаты переговоров с союзниками вопрос окончания войны в Украине будут дополнительного обсуждаться с президентом США Дональдом Трампом.
Другие новости:
- Приказали расстрелять: оккупанты в очередной раз казнили украинских пленных
- Прозвучало 20 взрывов: ВСУ ударили по ключевым оборонным предприятиям РФ
- 18 февраля будут введены графики отключения света: когда будут действовать ограничения
Кто такой Кит Кэллог?
Кит Кэллог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.
В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).
Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.
3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.
В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред