После встречи в НАТО: Кэллог раскрыл новые детали мирного соглашения для Украины

Окончательное решение об окончании войны в Украине не может быть навязанным, подчеркнул Кит Келлог.

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Кэллог раскрыл новые детали по мирному соглашению для Украины / Коллаж Главред, фото: Mark Rutte/X

О чем сказал Кэллог:

Никто не будет навязывать Зеленскому мирное соглашение

Визит спецпредставителя Трампа в Украину находится на стадии согласования

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог сделал новое заявление относительно мирного соглашения для окончания войны в Украине. Об этом сообщает Sky News.

По его словам, никто не будет навязывать Украине мирное соглашение.

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Выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, он подчеркнул, что ни одно мирное соглашение не будет навязано Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому.

По его словам, этот вопрос будет решаться в сотрудничестве с украинской стороной, и окончательное решение остается за Киевом.

"Он и народ Украины примут это решение", - сказал Келлог.

По его словам, США готовы выслушать все "дискуссионные вопросы" от участников, отметив, что их роль заключается в предоставлении гарантий безопасности для Украины.

Он также отметил, что его визит в Украину еще находится на стадии согласования, и он планирует встретиться с Владимиром Зеленским.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам переговоров с Китом Келлогом отметил, что спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России консультировался с членами НАТО относительно совместной работы над обеспечением справедливого и прочного мира в Украине.

"Мы должны многое сделать и будем тесно сотрудничать для прекращения войны и обеспечения долговременной безопасности для всех нас", - резюмировал Рютте в своей заметке в X.

Заявления Кита Келлога по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Кэллог в рамках Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что российский диктатор и военный преступник Путин должен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кэллог отметил, что глава Кремля должен забыть о своей отговорке о якобы нелегитимности украинского президента.

Впоследствии он отметил, что главным фактором победы в войне, прежде всего, является остановка боевых действий.

Он также указывал на то, что результаты переговоров с союзниками вопрос окончания войны в Украине будут дополнительного обсуждаться с президентом США Дональдом Трампом.

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Кто такой Кит Кэллог? Кит Кэллог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

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