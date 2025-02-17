18 февраля будут введены графики отключения света: когда будут действовать ограничения

Ограничения 18 февраля будут применяться к промышленности и бизнесу.

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Графики отключения света 18 февраля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

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18 февраля в Украине будут действовать графики отключения света

Ограничения будут применяться к промышленности и бизнесу

В Украине во вторник, 18 февраля, будут действовать графики отключения света из-за повреждения энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики будут введены в период с 6:00 до 9:00, а также с 16:00 до 19:00. Ограничения мощностей будут применяться для промышленности и бизнеса. Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

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"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование ... Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно", - говорится в сообщении.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Эта зима прошла практически без отключений электроэнергии, в частности благодаря теплой погоде. Однако уже в феврале Украину накрыло похолодание, поэтому ситуация может измениться. Как заявляет председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, стабилизационные графики отключений света могут быть снова введены.

Как сообщал Главред, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко также заявил, что в Украине могут ввести графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей, если среднесуточная температура воздуха достигнет от -6 или -7 градусов.

17 февраля в Украине вводили экстренные отключения света. Ограничения коснулись Киева и области, а также Днепропетровщины, Сумской и Кировоградской областей.

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Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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