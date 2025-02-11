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В РФ дали "зеленый свет" на применение пыток для военнопленных ВСУ - СМИ

Юлия Закрепа
11 февраля 2025, 08:19обновлено 11 февраля, 09:13
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Охранники применяли жестокие пытки для украинских военных.
В РФ дали 'зеленый свет' на применение пыток для военнопленных ВСУ - СМИ
РФ сняла все ограничения на применение насилия к пленным / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Главное из материала WSJ:

  • РФ разрешила насилие в отношении пленных бойцов ВСУ
  • Что происходит с пленными бойцами ВСУ в РФ

Через несколько недель после вторжения в Украину один из начальников тюрем снял все ограничения на применение насилия к украинским военнопленным.

Генерал-майор и начальник тюрем Санкт-Петербурга Игорь Потапенко обратился с прямым посланием к элитному подразделению охранников, которое должно было следить за притоком пленных из Украины: "Будьте жестокими, не жалейте их".

видео дня

Он приказал не применять обычные правила, а, как передает издание, убрать все ограничения против насилия. Потапенко также отменил использование нательных камер для фиксации действий охранников. Подобные инструкции получили и другие подразделения по всей стране - из Бурятии, Москвы, Пскова и других мест, сообщает The Wall Street Journal.

"Охранники применяли электрический ток к гениталиям заключенных, пока не садились батарейки. Они били заключенных, чтобы нанести максимальный вред, экспериментируя, чтобы увидеть, какой тип материала будет самым болезненным. Они не оказывали медицинской помощи, чтобы дать возможность развиться гангрене, что приводило к ампутации конечностей", - сообщили журналисты.

Двое бывших охранников рассказали, что указания Потапенко они расценили как карт-бланш на насилие.

По их словам, насилие имело цель российских властей: сделать их более податливыми для допросов и сломать их волю к борьбе. Допросы в тюрьмах иногда имели целью выбить признание в военных преступлениях или получить оперативную разведывательную информацию от заключенных, которые не имели воли сопротивляться после того, как подверглись чрезвычайной жестокости.

Обмен пленных бойцов ВСУ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что 5 февраля Украина вернула из плена 150 наших защитников. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что между Украиной и РФ состоялся обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 150 наших защитников.

Также домой вернули пограничника Андрея Новикова, который 3 года был в плену. Андрей Новиков заступил на службу 23 февраля. Тогда он находился на пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области. Он должен был уйти домой уже в 9 утра, но этого не произошло. Андрей попал в плен в первые часы войны.

В Украину вернули тела 757 погибших военных с 5 направлений фронта. Также известно, что из моргов на территории России возвращено 34 погибших украинских военных. Это защитники, которые принимали участие в боях в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

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