Захваченный ВСУ в плен северокорейский солдат умер - разведка Южной Кореи

Северокорейский солдат умер через день после того, как попал в плен.

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Курская область, пленный солдат КНДР / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Telegram

Кратко:

Захваченный в плен солдат КНДР умер

Пленный военный скончался в результате ранений

Раненый северокорейский солдат, которого взяли в плен украинские военные, скончался от ранений. Об этом пишет крупнейшее южнокорейское информационное агентство Yonhap News Agency со ссылкой на разведданные "дружественной страны".

Отмечается, что солдат КНДР умер через день после того, как попал в плен.

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"Мы получили подтверждение от разведывательной организации дружественной страны, что северокорейский солдат, захваченный живым 26 декабря, скончался некоторое время назад, поскольку (его) раны ухудшились", — сообщила Национальная разведывательная служба (NIS).

Армия КНДР - что о ней известно / Инфографика: Главред

Данное сообщение появилось спустя несколько часов после того, как агентство первоначально подтвердило захват Украиной раненого северокорейского солдата, что стало первым зафиксированным случаем такого рода.

В NIS подтвердили достоверность данной информации.

Взятие в плен первого солдата КНДР - что известно

Вечером 26 декабря в сети были обнародованы сообщения с фотографией о том, что воины Сил специальных операций (ССО) ВСУ, вероятно, взяли в плен первого солдата КНДР, который воевал на стороне российских оккупантов.

Об этом писал Telegram-канал the_warshal18, в также издание "Мілітарний". Были обнародованы соответствующие фото.

Северокорейский солдат, судя по всему, получил ранения. Между тем детали его состояния не уточнялись.

Позже на канале Warshal заявили, что солдат КНДР был "двухсотым".

Как сообщал Главред, разведка Южной Кореи подтвердила данные о том, что украинские военные взяли в плен раненого северокорейского солдата в Курской области. Данный случай случай можно назвать первым пополнением "обменного фонда" северокорейскими солдатами.

Отметим, по словам южнокорейских чиновников, на данный момент в Россию отправлено около 11 тысяч северокорейских военнослужащих. Наблюдаются признаки подготовки к дальнейшему развертыванию войск и военной техники.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери Северной Кореи в Курской области превысили 3000 человек.

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Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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