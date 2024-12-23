Тысячи северокорейцев уничтожены: Зеленский назвал потери КНДР на Курщине

Есть риски направления дополнительного количества солдат и военной техники в РФ от КНДР, предупредил президент.

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Владимир Зеленский назвал потери войск КНДР / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kcna.kp

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В Курской области уничтожены более 3 тысяч северокорейцев

Есть риски направления дополнительного числа солдат и техники из КНДР

Число уничтоженных и раненых северокорейских солдат в Курской области превысило 3 тысячи человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогу проведенной ставки Верховного главнокомандующего.

"Был сегодня доклад главкома Сырского по фронту и районам проведения Курской операции. Сейчас, по предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине превышает уже 3 тысячи человек", - написал он в Telegram.

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По словам главы государства, "есть риски направления дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии от Северной Кореи, и будут наши ощутимые ответы на это".

Он подчеркнул важность того, чтобы "мир понимал, что риск дестабилизации вокруг Корейского полуострова и в соседних регионах и акваториях увеличивается пропорционально росту сотрудничества между Москвой и Пхеньяном".

"Передача опыта современной войны и распространение военных технологий из России - это глобальная угроза. Для мира цена восстановления стабильности всегда значительно выше, чем цена эффективного давления на тех, кто дестабилизирует ситуацию и разрушает жизнь", - добавил Зеленский.

/ Инфографика: Главред

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Ранее сообщалось о том, что в США не видят никаких признаков присутствия войск КНДР в Украине. США также не могут независимо подтвердить потери северокорейских солдат на Курщине.

Напомним, ранее появились подробности удара ракетами Storm Shadow. В результате могли быть уничтожены офицеры из КНДР.

Как сообщал Главред, в захваченном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области заметили военных из КНДР, которые были переодеты в российскую военную форму.

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Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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