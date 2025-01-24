В Украину вернули тела 757 погибших военных с 5 направлений фронта

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Украина вернула на подконтрольную территорию тела 757 погибших воинов. Это защитники, которые участвовали в боях в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Как сообщил Коордштаб в Telegram, среди возвращенных "на щите" защитников:
- 451 защитник с Донецкого направления;
- 71 с Бахмутского направления;
- 51 с Угледарского направления;
- 13 с Луганского направления;
- 137 с Запорожского направления.
Из моргов на территории России возвращено 34 погибших украинских военных.
Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными, Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, Офиса омбудсмена по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур.
Возвращению погибших защитников также способствовал Международный Комитет Красного Креста.
Тела погибших воинов передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Процедура необходима для установления личностей погибших.
Война в Украине - ситуация на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, что оккупанты цинично расстреляли 5 военнопленных ВСУ в Запорожье. Известно, что россияне совершили преступные действия 24 ноября 2024 года в Пологовском районе, где продолжаются активные боевые действия. Враг взял в плен шесть военных ВСУ, после чего цинично расстрелял пятерых.
Домой вернулись украинские военные из российского плена. Владимир Зеленский сообщил, что среди военных, которых удалось вернуть, есть защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры.
Оккупанты расстреляли бойцов ВСУ возле Временки. Представительница прокуратуры отметила, что расследование осложняется, ведь следователи не могут получить доступ к месту преступления из-за активных боевых действий.
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