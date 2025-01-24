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Снижение возраста мобилизации в Украине до 18 лет: эксперт оценил требование США

Алексей Тесля
24 января 2025, 14:45
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У Дональда Трампа могут поддержать идею снижения возраста призывников, не исключает Виталий Кулик.
Мобилизация в Украине, прызовники
В Украине дискутируют по поводу снижения возраста призывников / УНИАН

Важно:

  • В США настаивали на снижении возраста призывников
  • У Трампа могут поддержать эту идею

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик прокомментировал вопрос насчет требований международных партнеров по снижению возраста призывников до 18-25 лет.

"Привязка к снижению возраста призывников - это лишь один из способов, который бывшая демократическая администрация Байдена пыталась использовать, чтобы скрыть собственные ошибки и бездействие", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт не исключил, что у Дональда Трампа могут поддержать эту идею, но это не является базовым вопросом на повестке дня.

мобилизация инфографика
/ Инфографика: Главред

"Первый вопрос - это оптимизация управления. Он касается чиновников, которые были вовлечены в сотрудничество с администрацией Байдена или имели слишком тесные связи с демократами. После выборов в Соединенных Штатах этот процесс начал озвучиваться. В списках, например, есть некоторые советники президента Украины", - пояснил он.

Аналитик говорит, что второй вопрос - это оптимизация расходов. Речь идет о вопросах военного руководства и рациональности использования военной техники и помощи, предоставленной Украине.

"Если мы говорим об экономике, то здесь возникает вопрос, как возможно, что выделяется значительное количество средств на гражданские приоритеты вместо решения насущных проблем, связанных с обороной", - пояснил он.

По его словам, искоренение фактов вопиющей коррупции, эффективная борьба с коррупционной системой - это тоже вопросы, которые будет ставить новая администрация США.

"Кроме того, этот вопрос касается нашей так называемой антикоррупционной системы. При демократах мы создали большое количество антикоррупционных органов, но до сих пор не имеем ни одного случая реального наказания коррупционера-чиновника высокого уровня", - указал собеседник.

"Этот вопрос также встанет на повестке дня в разговоре с администрацией Трампа. Поэтому нас ждет очень сложный и предметный диалог между Киевом и Вашингтоном", - добавил Кулик.

Ранее сообщалось, что в Украине расширили перечень профессий для бронирования. Зарплата забронированных работников должна составлять не менее 20 тысяч гривен, кроме коммунальных и государственных учреждений.

Как сообщал Главред, Кабинет министров изменит подходы к освобождению сотрудников от мобилизации. Нововведения будут касаться правил присвоения предприятиям статуса "критически важного", учета уровня зарплат, а также региональных и отраслевых критериев.

Напомним, в Министерстве экономики опровергли заявление нардепа и сообщили, что лица, которые подлежат мобилизации и трудоустроились, могут быть забронированы по стандартной процедуре, как и все остальные.

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Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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