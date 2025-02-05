3 года был в плену: домой вернули пограничника Андрея Новикова

Андрей Новиков попал в плен в ночь на 24 февраля на пункте пропуска "Бачевск".

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Из 3-летнего плена вернулся пограничник Андрей Новиков / Колаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Украина вернула из российского плена 150 защитников. Среди них есть пограничник Андрей Новиков, который пробыл в плену почти 3 года. Об этом сообщает Глухов.City.

Андрей Новиков заступил на службу 23 февраля. Тогда он находился на пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области. Он должен был пойти домой уже в 9 утра, но этого не произошло. Тогда 24 февраля через этот пункт пропуска заезжала колонна российской техники. Андрей попал в плен в первые часы войны.

Известно, что РФ до сих пор удерживает в плену 6 защитников пункта пропуска "Бачевск":

видео дня

Чауса Сергея Ивановича,

Божко Руслана Ивановича,

Цигикала Вячеслава Николаевича,

Школьного Виталия Владимировича,

Лютенко Владимира Леонидовича,

Литвинова Дмитрия Евгеньевича.

Государственная пограничная служба Украины сообщает о том, что в рамках обмена 5 февраля домой удалось вернуть 19 пограничников. Это воины Донецкого, Херсонского, Луганского, Сумского пограничных отрядов и Мариупольского отряда Морской охраны.

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