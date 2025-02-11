Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Нужно приготовиться": в Украине могут начаться массовые отключения света

Мария Николишин
11 февраля 2025, 01:06
45
Уже есть ограничения потребления электроэнергии для промышленности.
'Нужно приготовиться': в Украине могут начаться массовые отключения света
Отключение света в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное из заявления эксперта:

  • Графики отключений света могут ввести для всех украинцев
  • Это произойдет, если среднесуточная температура будет на уровне -6 градусов
  • Ограничения могут быть по 3-4 часа в сутки

В Украине могут ввести графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей, если среднесуточная температура воздуха достигнет от -6 или -7 градусов. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире Киев 24.

"Уже есть ограничения потребления для промышленности, пока удается обходить ограничения для населения. Но если среднесуточная температура стабилизируется на уровне -6...-7 градусов, то я боюсь, что определенные ограничения возникнут", - сказал он.

видео дня

Эксперт также надеется, что украинцы к ограничениям на 3-4 часа в сутки "будут относиться довольно с пониманием".

В частности, Харченко посоветовал просто "морально приготовиться" к возможным отключениям. Они, по его мнению, будут не более чем для одной очереди.

"Если будут новые масштабные атаки, то предсказать развитие событий невозможно", - добавил он.

'Нужно приготовиться': в Украине могут начаться массовые отключения света
Энергопотребление / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в Украине 11 февраля будут применяться ограничения мощности электроэнергии. Графики отключения света будут применены два раза в течение дня для промышленности и бизнеса.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что аварийные отключения света возможны из-за накопительного эффекта от ракетных ударов армии РФ. Однако морозы играют немаловажную роль, ведь похолодание значительно стимулирует потребление, а в энергосистеме Украины не хватает достаточных мощностей.

Кроме того, российские оккупанты не могут поразить хранилища газа в Украине, которые расположены на глубине полтора километра под землей, но пытаются бить по компрессорным станциям и наземной инфраструктуре.

Читайте также:

Кто такой Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет новости Украины отключения света
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Нужно приготовиться": в Украине могут начаться массовые отключения света

"Нужно приготовиться": в Украине могут начаться массовые отключения света

01:06Украина
Новая замена Шахедам: Россия начнет производство дронов в КНДР

Новая замена Шахедам: Россия начнет производство дронов в КНДР

00:19Мир
Летят ракеты и Шахеды: Украина под массированной атакой РФ

Летят ракеты и Шахеды: Украина под массированной атакой РФ

00:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Будет настоящая зима: в Украину идут мощные циклоны

Будет настоящая зима: в Украину идут мощные циклоны

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти овечку среди единорогов

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти овечку среди единорогов

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 февраля (обновляется)

Дроны атаковали НПЗ в РФ, из-за работы ПВО в Краснодаре повреждена многоэтажка

Дроны атаковали НПЗ в РФ, из-за работы ПВО в Краснодаре повреждена многоэтажка

Последние новости

01:30

Тина Кароль раскрыла условия, при которых готова ехать на Евровидение от Украины

01:06

"Нужно приготовиться": в Украине могут начаться массовые отключения света

00:19

Новая замена Шахедам: Россия начнет производство дронов в КНДР

00:04

Летят ракеты и Шахеды: Украина под массированной атакой РФВидео

10 февраля, понедельник
23:25

ВСУ восстановили несколько позиций на важном направлении - аналитик DeepState

Война может продолжаться еще 10-20 лет, и на прекращение огня в 2025-м не стоит рассчитывать – ТукаВойна может продолжаться еще 10-20 лет, и на прекращение огня в 2025-м не стоит рассчитывать – Тука
23:05

Кума Потапа Катя Осадчая подколола его за интервью с Дудем

22:58

Алина Гросу загремела в больницу - что случилось

22:42

Для чего японцы ставят дощечки возле колес авто: водители будут удивлены

22:24

Андрей Данилко высказался о работе Тины Кароль - детали

Реклама
22:22

Администрация Трампа остановила мирный план по Украине: The Telegraph называет причину

22:09

В США готовят закон о ленд-лизе для передачи Украине "победного оружия": что известно

22:04

Россиян ждут сюрпризы от ВСУ: известно, возможен ли новый прорыв границы РФВидео

22:00

"Приближение реального мира": Зеленский анонсировал начало важных переговоров

21:59

Мобилизация по-новому и сценарии окончания войны: главные новости Украины (дайджест)

21:52

"Шанс начать что-то новое": Настя Каменских сделала громкое заявление

21:44

Чем полезны кешью: как часто орехи надо есть

21:29

Евровидение-2025: Украина выбыла из пятерки потенциальных победителей

21:08

Индексация пенсий в Украине: известно, как вырастут выплаты

21:05

Как быстро прочистить слив без вантуза и химии: сантехник раскрыл секрет

20:51

Когда Масленица-2025: как отметить праздник по украинским традициям

Реклама
20:39

Путин может остановить войну против Украины: названо важное условиеВидео

20:31

В Украину приедут "серьезные люди" из команды Трампа: Зеленский рассказал подробности

20:22

В Украину возвращаются отключения света: для кого будут действовать графики

20:13

Где спрятана панда: только люди со "зрением орла" найдут ее за 5 секунд

20:10

Цены на лекарства в Украине изменятся: Зеленский анонсировал новое заседание СНБО

19:46

Мобилизация украинцев 18-25 лет: Зеленский рассказал о новых правилахВидео

19:45

"Не был лучшим": Кондратюк высказался про победу Ziferblat на Нацотборе-2025

19:38

Влупит -15 градусов и появится снег: Украину атаковало сильное похолодание

19:32

Война до 2027 года: в СНБО оценили ресурсы Путина для продолжения агрессии

19:10

Путин четверть века пьет кровь из золотого бокаламнение

19:03

Все начнется через 2-3 года: новый "реалистичный" прогноз о распаде РФВидео

18:58

Сколько нужно ходить ежедневно для "избавления от живота": темп и время

18:53

В ЕС предлагают смягчить ограничения военного положения в Украине: детали

18:45

Тайный и проверенный китайский метод: как моментально заснуть всего за 2 минутыВидео

18:21

В Украине ударит мороз с новой силой: синоптик Птуха о новом похолодании в Украине

18:16

Макрон резко обратился к Трампу и призвал решать проблему войны в Украине

18:10

"Черный лебедь" для Путина: назван решающий фактор, который начнет развал России

17:43

Как часто можно ходить в сауну: что будет с телом и нервами после парной

17:29

РФ может пойти в наступление на Днепропетровщину: Тука предупредил об угрозеВидео

17:28

Сами окажитесь в беде: что нельзя делать 11 февраля

Реклама
17:27

Нас ждут тяжелые испытания, армия РФ будет наступать в 2 областях - ТукаВидео

16:48

"Не без приключений": Тимур Мирошниченко с младшим сыном попал в больницу

16:48

Выгодный мир или заморозка войны: чего ждать украинцам от Мюнхенской конференции

16:31

Gazeta Wyborcza рассказала, как украинские пограничники используют тяжелое оружие на передовой

16:24

"Ждать не стоит": в ГУР дали тревожный прогноз насчет быстрого завершения войны

16:21

Мгновенно удаляет грязь и плесень: доступное средство сделает стиралку чистой

16:16

Фрукты, рис, сало и сыр: зачем опытные хозяйки раскладывают их на огороде

16:00

Когда в Украине будет идти снег: синоптик назвала дату

15:26

"Нет 20% черепной коробки": звезда Лиги смеха перенес кровоизлияние в мозг

15:18

Какие блюда нельзя ставить на стол 11 февраля – приметы, праздники, именины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять