'Нужно приготовиться': в Украине могут начаться массовые отключения света

Уже есть ограничения потребления электроэнергии для промышленности.

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Отключение света в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное из заявления эксперта:

Графики отключений света могут ввести для всех украинцев

Это произойдет, если среднесуточная температура будет на уровне -6 градусов

Ограничения могут быть по 3-4 часа в сутки

В Украине могут ввести графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей, если среднесуточная температура воздуха достигнет от -6 или -7 градусов. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире Киев 24.

"Уже есть ограничения потребления для промышленности, пока удается обходить ограничения для населения. Но если среднесуточная температура стабилизируется на уровне -6...-7 градусов, то я боюсь, что определенные ограничения возникнут", - сказал он. видео дня

Эксперт также надеется, что украинцы к ограничениям на 3-4 часа в сутки "будут относиться довольно с пониманием".

В частности, Харченко посоветовал просто "морально приготовиться" к возможным отключениям. Они, по его мнению, будут не более чем для одной очереди.

"Если будут новые масштабные атаки, то предсказать развитие событий невозможно", - добавил он.

Энергопотребление / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в Украине 11 февраля будут применяться ограничения мощности электроэнергии. Графики отключения света будут применены два раза в течение дня для промышленности и бизнеса.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что аварийные отключения света возможны из-за накопительного эффекта от ракетных ударов армии РФ. Однако морозы играют немаловажную роль, ведь похолодание значительно стимулирует потребление, а в энергосистеме Украины не хватает достаточных мощностей.

Кроме того, российские оккупанты не могут поразить хранилища газа в Украине, которые расположены на глубине полтора километра под землей, но пытаются бить по компрессорным станциям и наземной инфраструктуре.

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Кто такой Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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