ВСУ восстановили несколько позиций на важном направлении - аналитик DeepState

Оккупанты пытаются закрепить успехи, усилить группировку на Покровском направлении.

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Ситуация в Покровске / коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

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ВСУ восстановили некоторые позиции в районе Покровска

В районе Барановки, Водяного Второго и Воздвиженки враг оказывает активное давление

Оккупанты подтягивают туда резервы

Силы обороны Украины восстановили несколько позиций в районе Покровска Донецкой области. Об этом сообщил соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый в эфире Громадського радіо.

По его словам, в районе возле Покровска удалось тактически улучшить позиции в районе Дачинского и Водяного Второго.

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В то же время, отмечается, что в районе Водяного Второго сейчас уточняется информация из-за динамичной ситуации на фронте.

"Там (в районе Барановки, Водяного Второго и Воздвиженки - ред.) враг оказывает активное давление, потому что они уже по сути добегают до трассы Константиновка - Покровск. Они уже выходят и физически еще пытаются закрепиться там, закрепить успехи, усилить группировку. Соответственно, они подтягивают туда резервы, очень большое количество пехоты. Сейчас будем видеть, возьмутся ли они за это направление более серьезно, учитывая те успехи, которые они уже имеют", - подчеркнул Погорелый.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, темпы продвижения российских оккупационных войск в Украине замедлились. Российские войска в январе 2025 года захватили около 320 кв. км территории, тогда как в ноябре 2024 года - более 700 кв. км.

Представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец заявил, что если россияне смогут оккупировать Часов Яр, следующим оборонительным узлом ВСУ станет город Константиновка.

Представитель группировки Хортица сообщил, что Торецк Донецкой области остается под контролем Сил обороны Украины. Россияне заявили о якобы оккупации города для того, чтобы эта информация "перекрыла" ситуацию с их потерями в Курской области. Враг пытается захватить укрепленные позиции украинской армии вблизи шахт Центральная и Торецка.

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Кто такой Роман Погорелый? Роман Погорелый - аналитик, соучредитель проекта DeepState, интерактивной онлайн карты боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны.

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