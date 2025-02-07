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Наступление РФ замедлилось, войска КНДР исчезли с фронта: анализ разведки Британии

Руслана Заклинская
7 февраля 2025, 16:39
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В январе 2025 года российские войска захватили меньше территорий, чем в декабре 2024 года, отметили в Минобороны Британии.
Наступление РФ замедлилось, войска КНДР исчезли с фронта: анализ разведки Британии
Анализ ситуации на фронте от британской разведки / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко

Главное:

  • Темп российского продвижения замедлился
  • В ноябре 2024 года оккупанты захватили более 700 кв. км - больше всего с начала полномасштабного вторжения
  • Из-за больших потерь войска КНДР отошли с позиций на Крщине

Наступление российских оккупантов замедлилось в январе 2025 года. В Курской области РФ достигла незначительных успехов, но из-за больших потерь подразделения Северной Кореи отошли с передовых позиций. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 7 февраля.

"В январе 2025 года территориальное продвижение российских войск в Украине замедлилось: они заняли примерно 320 кв. км по сравнению с примерно 400 кв. км в декабре 2024 года", - говорится в обзоре.

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Самым значительным изменением на линии фронта стала оккупация Великой Новоселки - важного опорного пункта на востоке Украины. В то же время общее продвижение РФ вдоль линии фронта было незначительным.

В британском Минобороны напомнили, что в течение 2024 года Россия постепенно наращивала темпы наступления. В ноябре оккупанты захватили более 700 кв. км территории Украины, что стало одним из самых быстрых продвижений с начала полномасштабного вторжения.

Отдельно в разведке отметили, что в январе российские войска достигли незначительных успехов в Курской области. В то же время подразделения Северной Кореи, которые участвовали в боевых действиях в этом регионе, временно отошли с передовых позиций.

"Почти наверняка это связано прежде всего с большими потерями, которые они понесли во время атак на позиции, которые были под контролем Украины", - отметили в Минобороны Британии.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, ситуация на Северском направлении остается напряженной - россияне непрерывно штурмуют позиции ВСУ, применяя артиллерию, FPV-дроны и дроны со сбросами, сообщил старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо. Российские атаки неоднотипны - оккупанты действуют как на технике, так и пешими группами.

Также армия РФ теряет на поле боя больше военных, чем набирает на контракт, заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. В 2024 году в ряды РФ привлекли не менее 427 тысяч военных, то есть около 36 тысяч ежемесячно. Однако на протяжении последних месяцев потери превышают 40 тысяч ежемесячно.

Как сообщал Главред, северокорейские солдаты исчезли с поля боя в Курской области, но эксперты уверены, что они вернутся после перегруппировки или ротации. По данным Newsweek, Пхеньян не видит рисков в поддержке России, хотя обеспокоен потерями и возможными пленными.

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Что такое оборонная разведка Британии?

Оборонная разве дка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил.

В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

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