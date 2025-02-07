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Россия якобы запустила "Орешником" по Киеву: появилась первая реакция Украины

Даяна Швец
7 февраля 2025, 14:44
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Россияне уже не впервые манипулируют темой "Орешника".
Россия якобы запустила 'Орешником' по Киеву: появилась первая реакция Украины
В ЦПД прокомментировали удар "Орешника" по Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

О чем речь:

  • Forbes написало, что РФ во второй раз запустила "Орешник" по Украине
  • В ЦПД опровергли информацию об ударе по Киеву

Вчера, 6 февраля, появилась информация Forbes со ссылкой на блогера и украинского военного Кирилла Сазонова о том, что Россия могла запустить "Орешник" по Киеву 6 февраля, но ракета взорвалась на вражеской территории. Однако в ЦПД опровергли такую информацию в Telegram.

Как говорится в сообщении, материал американского издания построен не на фактических данных, а лишь на предположениях Сазонова.

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"Сам Сазонов в своей заметке использовал формулировки "вероятно запустили", "вероятная цель - Киев". Это подтверждает, что реальных доказательств того, что россияне запускали "Орешник" по Киеву, нет. Официальных подтверждений пуска "Орешника" не было ни с украинской стороны, ни со стороны РФ", - говорится в заявлении ЦПД.

Кедр, Ракетный комплекс Кедр
​ "Кедр" / Инфографика Главред

В ЦПД напомнили, что россияне уже не впервые манипулируют темой "Орешника", чтобы вызвать панические настроения среди украинцев. Так, они уже врали о:

  • ударе "Орешником" по Ровенской АЭС;
  • список "жирных целей" в Украине;
  • совершенствовании ядерной доктрины России.

"Новости" о запуске "Орешника" по Киеву только подыгрывают врагу и нагнетают панику, поэтому относитесь к подобной информации критически", - пишет ЦПД.

Информацию о запуске "Орешника" также опроверг и руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Вчера не было запуска "Орешника". Россия в случае таких пусков должна предупреждать западных партнеров. Предупреждения не было, и самого запуска с последующим "падением ракеты" также не было", - заявил он в Telegram.

Запуск "Орешника" - что известно

Напомним, первый раз Россия атаковала "Орешником" Днепр - это произошло 21 ноября 2024 года. Тогда в результате удара агрессор повредил здания и ранил десятки людей.

А вчера, 6 февраля в Forbes написали, что Россия запустила "Орешник" по Украине во второй раз. Издание отметило, что ракета взорвалась на территории России, не достигнув цели.

Впоследствии военный эксперт Петр Черник объяснил, чем можно перехватить ракету "Орешник". К сожалению, сбить цель не удастся ни зенитно-ракетным системам MIM-104 Patriot, ни SAMP/T.

Больше новостей о российском "Орешнике":

Что известно о Центре противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.

Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

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