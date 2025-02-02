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SAMP/T и Patriot бесполезны: эксперт назвал, чем можно перехватить ракету Орешник

Алексей Тесля
2 февраля 2025, 02:30
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Система THAAD разработана для перехвата баллистических целей, говорит Петр Черник.
SAMP/T и Patriot бесполезны: эксперт назвал, чем можно перехватить ракету Орешник
/ Колаж: Главред, фото: МО РФ

Важно:

  • Система THAAD разработана для перехвата баллистических целей
  • В Украине может появиться собственный ЗРК

Российскую ракету Орешник не смогут перехватить зенитно-ракетные системы MIM-104 Patriot, а также SAMP/T, которые стоят на вооружении ВСУ, заявил военный эксперт Петр Черник.

Как подчеркнул он в комментарии "АрміяInform", у американцев система THAAD, как раз разработанная для перехвата именно таких баллистических целей.

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"Эта система заатмосферная, за 200 километров она работает. Но есть нюанс. Одна машина стоит 2,5 млрд долларов. Да-да, я не ошибся. Это за одну машину. А машина вычисления — 600 миллионов долларов. Позволить себе это могут американцы. А единственная страна, которая позволила себе это купить — Саудовская Аравия", — говорит он.

Правда, по словам эксперта, эта система может запускать ракету RIM-161 Standard Missile 3, которая и является противоракетой.

"Как раз они и разрабатывались против подобного баллистического оружия. Здесь для нас может быть оптимизм, если наши американские союзники придут к выводу, что Украине это можно передать. А объективно надо смотреть в сторону разработки собственных систем", — объяснил он.

Черник добавил, что в Украине может появиться собственный зенитно-ракетный комплекс стратегического назначения, который может справиться с тем, что называется Орешник: "Хотя справедливости ради нужно подтвердить, что именно в эту минуту действительно таких комплексов у нас пока нет".

Ранее был назван единственный способ справиться с Орешником. Даже комплекс THAAD не справится с такой задачей, ведь он предназначен для перехвата баллистических ракет средней дальности.

Как сообщалось ранее, основатель проекта "Белорусский Гаюн", активист Антон Мотолько заявил о том, что размещение российской баллистической ракеты Орешник в Беларуси не несет никакой военной целесообразности.

Как сообщал Главред, ранее в ГУР оценили, ударит ли РФ Орешником. Россия использовала все доступные виды оружия против Украины, но может применить и новые, отметил Андрей Черняк.

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Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

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