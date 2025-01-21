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Не поможет Patriot и SAMP-T: назван единственный способ справиться с "Орешником"

Алексей Тесля
21 января 2025, 05:31
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Даже комплекс THAAD не справится с такой задачей, ведь он предназначен для перехвата баллистических ракет средней дальности.
Не поможет Patriot и SAMP-T: назван единственный способ справиться с 'Орешником'
/ Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Важно:

  • THAAD не справится с задачей перехвата "Орешника"
  • Необходимо уничтожать ракету до начала процесса разведения боеголовок

Поставленные Украине западными союзниками зенитные ракетные комплексы Patriot и SAMP-T имеет свое назначение, однако они не способны перехватить ракету "Орешник".

Как пишет издание Defense Express, маршевый участок баллистических ракет средней и большей дальности проходит на высотах более 100 км. Скорость вхождения в атмосферу составляет около 3-4 км/сек для баллистических ракет средней дальности и 5-7 км/сек для межконтинентальных.

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Не исключено, что теоретически Patriot PAC-3 и SAMP-T смогут отработать по боевым частям таких целей, которые уже находятся в атмосфере, но реальная эффективность остается под вопросом, отмечают авторы материала.

В статье уточняется, что главная проблема для ЗРК, которые находятся на вооружении Сил обороны, является то, что "Орешник" имеет раздельную главную часть с блоками индивидуальной наводки.

Российская ракета несет от шести боеголовок и ложные цели, а количество целей, которые могут одновременно поражать Patriot PAC-3 и SAMP-T, является ограниченным, напомнили в издании. Поэтому эти ЗРК не смогут одновременно перехватить все боеголовки "Орешника", поясняется в статье.

Аналитики предупреждают, что даже комплекс THAAD не справится с такой задачей, ведь он предназначен для перехвата баллистических ракет средней дальности, но у него есть ограничения по количеству целей, которые он может одновременно обстреливать.

Поэтому наиболее эффективным методом перехвата баллистической ракеты с раздельной боевой частью является ее уничтожение до того, как начался процесс их разведения и необходимо поразить только один объект. Такую возможность имеет американская зенитная управляемая ракета SM-3, которая используется с кораблей с системой Aegis или в стационарной сухопутной версии Aegis Ashore, добавили в Defense Express.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны. Также ведется работа по созданию ракетной системы, которая могла бы стать сдерживающим фактором против применения ракет "Орешник" Россией.

Как сообщал Главред, ранее в ГУР оценили, ударит ли РФ "Орешником". Россия использовала все доступные виды оружия против Украины, но может применить и новые, отметил Андрей Черняк.

Напомним, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке.

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