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"Мы их не перехватим": назван единственный способ нейтрализации "Орешника"

Алексей Тесля
30 января 2025, 02:30
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Ракеты "Орешник" большая угроза для Беларуси, чем для Украины, считает Ярослав Черногор.
'Мы их не перехватим': назван единственный способ нейтрализации 'Орешника'
/ Коллаж: Главред, фото: МО РФ

Важно:

  • "Орешник" в Беларуси не несет новой угрозы для Украины
  • Ракеты РФ лучше уничтожить их в пунктах базирования

У российского диктатора Владимира Путина нет необходимости размещать ракету "Орешник" в Беларуси, заявил кандидат исторических наук, директор программы российских и белорусских студий аналитического центра "Украинская призма" Ярослав Черногор.

"Какой-то новой угрозы они нам не несут, потому что их дальность достаточно значительна. Как в прошлый раз, когда его запустили с полигона "Капустин Яр", так и здесь, это время некритично для подлета самих ракет, - подчеркнул он в интервью изданию Oboz.

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Эксперт говорит, что если все же ракеты "Орешник" будут размещены в Беларуси они станут угрожать Украине, тогда они будут более достижимы.

"Перехватить мы их не перехватим, а вот уничтожить их в пунктах базирования нам будет гораздо легче. Это скорее для них большая угроза, чем для нас", – отмечает он.

По словам собеседника, белорусский диктатор Александр Лукашенко, вероятно, хочет иметь возможность угрожать "Орешником" Европе, как это делает Путин.

"Эти ракеты могут достать по всей Европе и находясь на территории РФ. Поэтому их передвижение на территорию Беларуси не является критически важным. По Европе они и так достают, а к США что с территории РФ, что с территории РБ все равно не достанут. Если уж говорить о географии, то чуть западнее находится российский анклав, так называемая Калининградская область, и россияне могли бы там разместить эти ракеты. Это было бы более угрожающе для стран Западной Европы. Но я думаю, что это больше политический фактор", – отметил он.

Черногор добавил, что Путин и Лукашенко, вероятно, рассматривают размещение "Орешника" в Беларуси для того, чтобы продолжать политику угроз западным странам.

"Для Путина это просто расширение, повышение ставок по угрозам Западной Европе. Для Лукашенко это возможность показать свою важность и, возможно, чтобы с ним считались", – добавил он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны. Также ведется работа по созданию ракетной системы, которая могла бы стать сдерживающим фактором против применения ракет "Орешник" Россией.

Как сообщал Главред, ранее в ГУР оценили, ударит ли РФ "Орешником". Россия использовала все доступные виды оружия против Украины, но может применить и новые, отметил Андрей Черняк.

Напомним, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке.

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Что известно о ракетном комплексе "Кедр"?

В начале 2021 года российские пропагандисты писали о том, что российский ВПК начал проектирование "стратегического комплекса нового поколения", получившего обозначение "Кедр". Период начала опытно-конструкторских работ указывался на 2023-2024 годы.

Также пропагандисты РФ сообщали, что этот комплекс якобы создается взамен МБР "Ярс" и будет ракетой нового поколения, которая будет иметь большую мобильность и меньшую уязвимость.

До удара по Днепру 21 ноября 2024 года россияне уже дважды производили испытательные пуски "Кедра" – в октябре 2023 и апреле 2024 года.

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