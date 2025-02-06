Россия запустила ракету 'Орешник' по Украине - Forbes

Российские оккупанты запустили вторую баллистическую ракету "Орешник" по Украине.

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Россия запустила вторую ракету "Орешник" / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ, Главред

Россия, вероятно, осуществила второй запуск баллистической ракеты "Орешник". Однако эта ракета не достигла цели. Об этом пишет Forbes.

По данным издания, через три месяца после первого удара Россия осуществила еще один запуск "Орешника". На этот раз целью атаки, вероятно, был Киев, однако ракета не достигла цели. она взорвалась на территории России.

Военный корреспондент Кирилл Сазонов утверждает, что "Орешник" далеко не залетел". По его словам, ракета вышла из строя и взорвалась на территории России.

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После первого запуска "Орешника" Путин взялся угрожать новыми ударами по Украине, в частности по "центрам принятия решений" в Киеве. Но неудача второго запуска стала тяжелым ударом для России, поскольку ракета, которая должна была бы продемонстрировать мощность, продолжает доказывать свою ненадежность.

Хотя пока невозможно подтвердить неудачный второй запуск "Орешника", "авария не была бы странной", отметили в издании.

"Второй запуск "Орешника", который, по сообщениям, не увенчался успехом, не только лишил киевлян и украинских лидеров тревожного ожидания в укрытиях, но и обернулся обратным эффектом для Кремля. Ведь ракета "Орешник", похожая на межконтинентальную баллистическую с ее ядерными боеголовками, вызвала больше страха, чем реальное военное воздействие", - отметили в материале.

"Орешник" - это модификация РС-26 с меньшим радиусом действия. Первое испытание RS-26 в 2011 году закончилось "конфузом со взрывом", поскольку ракета отклонилась от курса и взорвалась в нескольких километрах от места запуска на космодроме Плесецк.

"Сложный и неточный, "Орешник" - это дорогой способ "нанести небольшие разрушения", - заявил Reuters директор программы нераспространения Восточной Азии Института международных исследований Миддлбери в Монтерее Джеффри Льюис.

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