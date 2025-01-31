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"Серьезная система": вскрыта ключевая проблема российской ракеты Орешник

Алексей Тесля
31 января 2025, 13:51
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Скорость разгонных блоков ракеты – в пределах до 10 тысяч километров в час, говорит Петр Черник.
'Серьезная система': вскрыта ключевая проблема российской ракеты Орешник
РФ может применить ракету Орешник / Коллаж: Главред, фото: минобороны РФ

Важно:

  • Орешник - это РСД-10 Пионер, которая разрабатывалась с 1976 года
  • Сомнительно, что РФ нанесла по-настоящему сильный удар

Российская ракета Орешник является достаточно серьезной системой, однако она не новая, о чем утверждали в РФ, заявил военный эксперт Петр Черник.

"Это старушка РСД-10 Пионер, которая разрабатывалась с 1976 года. Это достаточно серьезная система. До 5000 километров — нанесение ударов. Скорость разгонных блоков каждого – в пределах до 10 тысяч километров в час. Это классическая заатмосферная баллистика, которая на очень высокой скорости приходит к своей цели", – подчеркнул он в комментарии "АрміяInform".

видео дня

Эксперт говорит о том, что сомнительным выглядит вероятность того, взрывчатка есть на боевых модулях ракеты Орешник, которой РФ недавно била по Украине.

"Вероятнее всего — это кинетическая часть, ведь когда любое тело разгоняется до такой скорости, то даже килограмм орехов на такой скорости выделит энергии больше одного килограмма эквивалента тротила", — отметил он.

Собеседник также обратил внимание на то, что при ударе Орешником по Днепру, учитывая, как боевые блоки ракеты упали на землю, очень сомнительно, что они имели какое-то качество. Потому что на видео отчетливо видно большое количество света. А, свет при трении – это, как правило, сгорание.

"Сомнительно, что россияне нанесли по-настоящему сильный удар", — добавил Черник.

РС-26 Рубеж Инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Ранее был назван единственный способ справиться с Орешником. Даже комплекс THAAD не справится с такой задачей, ведь он предназначен для перехвата баллистических ракет средней дальности.

Как сообщалось ранее, основатель проекта "Белорусский Гаюн", активист Антон Мотолько заявил о том, что размещение российской баллистической ракеты Орешник в Беларуси не несет никакой военной целесообразности.

Как сообщал Главред, ранее в ГУР оценили, ударит ли РФ Орешником. Россия использовала все доступные виды оружия против Украины, но может применить и новые, отметил Андрей Черняк.

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Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

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