Армия РФ теряет солдат из КНДР: в Минобороны Украины раскрыли детали

Путин пытается больше затягивать в свое войско заключенных и наемников из КНДР.

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Россия теряет войска КНДР / коллаж: Главред, фото: 127 отдельная разведывательная бригада, ОПУ

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Ежемесячно армия РФ пополнялась примерно на 36 тысяч военных

Почему российская армия находится в минусе

Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил, что российская армия теряет на поле боя больше людей, чем набирает на контракт, но еще есть наемники и солдаты из Северной Кореи.

Он также отметил, что в 2024 году в российскую армию на контракт набрали не менее 427 тысяч военнослужащих.

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"То есть ежемесячно армия РФ пополнялась примерно на 36 тысяч военных. А в течение последнего квартала 2024 года и января 2025 года агрессор ежемесячно терял более 40 тысяч солдат на поле боя в Украине", - сказал он в интервью изданию "Укрінформ".

В то же время, как отметил Гаврилюк, Путин пытается больше затягивать в свое войско заключенных, жителей временно оккупированных территорий, солдат из Северной Кореи, наемников из многих стран мира.

"То есть российская армия - в минусе, если не учитывать наемников, солдат из Северной Кореи", - сказал он

Гаврилюк добавил, что у Москвы остается огромный мобилизационный ресурс внутри страны.

"Сейчас многие из них пополняют армию, и неважно, что больше срабатывает - финансовый стимул или пропаганда", - считает Гаврилюк.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в СМИ сообщили о том, что войска КНДР вывели с фронта из-за огромных потерь. Украинские и американские официальные лица сообщили, что солдаты КНДР, которые принимали участие в российско-украинской войне на стороне РФ, были отозваны с линии фронта после тяжелых потерь.

В СНБО раскрыли неожиданные детали, что произошло с войсками КНДР на фронте. Андрей Коваленко сообщил, что военные из Северной Кореи уже в течение нескольких недель участия в штурмах не принимают. Пока нет окончательного понимания, вернутся ли КНДРовские военные обратно на фронт.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов отрицает, что войска КНДР отошли с линии фронта. По его словам, войска КНДР все еще ведут бои на линии фронта в Курской области, хотя в последние дни их активность уменьшилась из-за существенных потерь.

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