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"Большая проблема": в ЦПД рассказали, почему войска КНДР отступили на Курщине

Руслана Заклинская
28 января 2025, 16:39
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Солдаты КНДР понесли значительные потери в Курской области из-за эффективных действий украинских беспилотников и артиллерии, рассказал Андрей Коваленко.
'Большая проблема': в ЦПД рассказали, почему войска КНДР отступили на Курщине
Северокорейские солдаты понесли значительные потери на Курщине / Коллаж: Главред, фото: KCNA, скриншот из видео

Главное из заявления Коваленко:

  • Солдаты КНДР понесли значительные потери в Курской области из-за действий украинских БпЛА и артиллерии
  • Они проводят "работу над ошибками"
  • Главная проблема Ким Чен Ына - взятие в плен северокорейских солдат

Северокорейские солдаты понесли значительные потери в боях на территории Курской области. Сейчас они проводят с российскими командирами и своими офицерами "работу над ошибками", чтобы улучшить тактику действий. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, военные КНДР, которые участвуют в боевых действиях на территории Курской области, не смогли адаптироваться к современным условиям боевых действий. Северокорейцы понесли существенные потери из-за эффективных действий украинских беспилотников и артиллерии.

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"Рано говорить, что они не будут продолжать активное участие в войне. Их планируют и дальше активно привлекать", - отметил Коваленко.

Коваленко подчеркнул, что для Ким Чен Ына "большой проблемой" является то, что солдаты КНДР попали в плен. Кроме этого, задокументированы многочисленные тела погибших северокорейских солдат.

"Россияне должны были обеспечить максимальную анонимность их участия в боях согласно первоначальным договоренностям, но не обеспечили этого", - добавил он.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие КНДР в войне против Украины - последние новости

Напомним, Северная Корея планирует передать России более 100 артиллерийских систем M1989 Koksan, которые изначально разрабатывались для ударов по Южной Корее. По словам начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова, эти дальнобойные гаубицы и реактивные системы залпового огня M1991 уже применяются на фронте.

Также российская армия все больше зависит от северокорейских боеприпасов из-за нехватки собственной артиллерии. По данным Андрея Коваленко из СНБО, более 50-70% артиллерийских боеприпасов на некоторых участках фронта - из КНДР.

Как сообщал Главред, северокорейские солдаты понесли значительные потери и, вероятно, временно отошли от линии фронта. Украинские военные предполагают, что северокорейцы либо анализируют свои ошибки и ухаживают за ранеными, либо ожидают подкрепления.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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