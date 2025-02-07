Морозы усилятся, будет -12 градусов: Украину накрывает антициклон Elvira

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- Какой будет погода в Украине в выходные, 8 и 9 февраля
- В каких областях будут самые сильные морозы
Погода в Украине в выходные, 8 и 9 февраля, будет сухой и прохладной из-за влияния антициклона. В ближайшие двое суток погодные условия будут определяться малоподвижным холодным антициклоном Elvira.
Осадков по всей территории нашего государства не предвидится, а температурный фон будет немного ниже климатической нормы. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
Он отметил, что самая холодная погода прогнозируется в восточной части страны, а также в Карпатах.
Погода в Украине 8 февраля
В западных областях
В западных областях ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с, на Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...-7 градусов, днем -2...+3; в Карпатах ночью -7...-12 градусов, днем 0...-5.
В северных областях
В северных регионах страны осадков не предвидится. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -5...-10 градусов, днем -4...+1.
В центральных областях
В центральной части Украины прогнозируется переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...-9 градусов, днем -3...+2.
На юге Украины
В южных областях и в Крыму погода ожидается малооблачная, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с, днем в Приазовье и Крыму местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0...-5 градусов, днем 0...+5.
В восточных областях
В восточной части предполагается сухая и прохладная погода. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -7...-12 градусов, днем -1...-6.
Погода в Украине 9 февраля
В западных областях
В западных областях Украины сохранится погода без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с, на Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...-7 градусов, днем -2...+3; в Карпатах ночью -6...-11 градусов, днем -1...+4.
В северных областях
В северной части страны прогнозируется малооблачная погода, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне -5...-10 градусов, днем -3...+2.
В центральных областях
В центральных регионах ожидается малооблачная погода, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью прогнозируется в пределах -3...-8 градусов, днем -2...+3.
На юге Украины
В южной части страны и в Крыму прогнозируется сухая и малооблачная погода. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем в Приазовье и Крыму местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне -1...-6 градусов, днем -1...+4.
В восточных областях
В восточных областях сохранится прохладная погода, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11 градусов, днем -1...-6.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что антициклон накрывает Украину - синоптик назвала даты мощных морозов. Морозы в несколько следующих дней могут достичь отметки -3...-9 градусов.
Также ранее сообщалось, что Украину накрывает стужа - где температура воздуха упадет до -9 градусов. Погода в Украине будет преимущественно сухой, но местами ожидается снег.
Напомним, Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря. Ожидается, что эта магнитная буря будет "трясти" страну еще несколько дней.
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Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
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