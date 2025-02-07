Морозы усилятся, будет -12 градусов: Украину накрывает антициклон Elvira

Синоптик рассказал, в каких областях будет холоднее всего и стоит ли ожидать осадков.

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Погода в Украине - морозы усилятся, будет -12 градусов/ УНИАН

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Какой будет погода в Украине в выходные, 8 и 9 февраля

В каких областях будут самые сильные морозы

Погода в Украине в выходные, 8 и 9 февраля, будет сухой и прохладной из-за влияния антициклона. В ближайшие двое суток погодные условия будут определяться малоподвижным холодным антициклоном Elvira.

Осадков по всей территории нашего государства не предвидится, а температурный фон будет немного ниже климатической нормы. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Он отметил, что самая холодная погода прогнозируется в восточной части страны, а также в Карпатах.

Погода в Украине 8 февраля

В западных областях

В западных областях ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с, на Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...-7 градусов, днем -2...+3; в Карпатах ночью -7...-12 градусов, днем 0...-5.

В северных областях

В северных регионах страны осадков не предвидится. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -5...-10 градусов, днем -4...+1.

В центральных областях

В центральной части Украины прогнозируется переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...-9 градусов, днем -3...+2.

На юге Украины

В южных областях и в Крыму погода ожидается малооблачная, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с, днем в Приазовье и Крыму местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0...-5 градусов, днем 0...+5.

В восточных областях

В восточной части предполагается сухая и прохладная погода. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -7...-12 градусов, днем -1...-6.

Погода в Украине 8 февраля/ meteoprog

Погода в Украине 9 февраля

В западных областях

В западных областях Украины сохранится погода без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с, на Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...-7 градусов, днем -2...+3; в Карпатах ночью -6...-11 градусов, днем -1...+4.

В северных областях

В северной части страны прогнозируется малооблачная погода, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне -5...-10 градусов, днем -3...+2.

В центральных областях

В центральных регионах ожидается малооблачная погода, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью прогнозируется в пределах -3...-8 градусов, днем -2...+3.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму прогнозируется сухая и малооблачная погода. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем в Приазовье и Крыму местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне -1...-6 градусов, днем -1...+4.

В восточных областях

В восточных областях сохранится прохладная погода, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11 градусов, днем -1...-6.

Погода в Украине 9 февраля/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что антициклон накрывает Украину - синоптик назвала даты мощных морозов. Морозы в несколько следующих дней могут достичь отметки -3...-9 градусов.

Также ранее сообщалось, что Украину накрывает стужа - где температура воздуха упадет до -9 градусов. Погода в Украине будет преимущественно сухой, но местами ожидается снег.

Напомним, Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря. Ожидается, что эта магнитная буря будет "трясти" страну еще несколько дней.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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