Антициклон накрывает Украину: синоптик назвала даты мощных морозов

Морозы в несколько следующих дней могут достичь отметки -3...-9 градусов.

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Погода в Украине - антициклон накрывает Украину/ УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Когда ударит сильный мороз

Погода в Украине станет еще холоднее. В ближайшее время погодные условия будут определяться антициклоном, который накроет наше государство.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в ближайшие дни в нашей стране ночные морозы могут достичь уровня -3...-9 градусов.

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"Сколько видит синоптический глаз - у нас будет погода антициклонального характера. Другими словами, в ближайшие дни в Украине ожидается сухая воздушная масса с высоким атмосферным давлением. И даже возможны солнечные прояснения! Правда, эти прояснения будут побуждать столбики термометров опускаться ночью до умеренного мороза, ожидается в большинстве областей -3...-9 градусов", - отметила она.

Днем температура воздуха будет повышаться и составит от -3 градусов до +2 градусов. Только на востоке днем все же будет холоднее, ожидается -1...-4 градуса.

Ветер в Украине будет преимущественно северо-восточным, умеренным, порой порывистым, что сразу будет ощутимо снижать температуру комфорта, отметила синоптик.

Также она предупредила, что на дорогах будет гололедица.

Погода в Украине 7 февраля/ meteoprog

Погода в Киеве 7 февраля

В Киеве 7 февраля осадки маловероятны, даже прояснит, говорит Диденко. На дорогах местами будет гололедица. Ночью -3...-5 градусов, днем около нуля.

"В дальнейшем в Украине будет сухо и холодненько", - добавила Диденко.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Европу накроет мощный антициклон Elvira - стало известно, какая погода будет в Украине. В четверг, 6 февраля, мощный антициклон Elvira с центром над Северным морем обусловит сухую погоду практически во всей Европе.

Также сообщалось, что атакует мороз, снег и сильный ветер - синоптики предупреждают об опасности. Погода в Закарпатской области будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +6 градусов.

Напомним, стало известно, что врывается новая магнитная буря - Украину атакует 4-балльный шторм. Пик новой магнитной бури ожидается уже 7 февраля.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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