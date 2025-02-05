Атакует мороз, снег и сильный ветер: синоптики предупреждают об опасности

Погода в Закарпатской области будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +6 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 6 февраля / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 6 февраля

Где температура воздуха опустится до -9 градусов

Где ожидаются снегопады и гололед

Погода в Украине 6 февраля будет холодной. Синоптики прогнозируют снег и гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 6 февраля в Украине будет гололедица. Температура воздуха опустится до 3-8 градусов мороза. На юге и востоке ожидаются сильные порывы ветра. В ближайшее время в Украине существенных осадков не предвидится, ночью небольшой или максимум умеренный мороз, днем - около нуля или незначительные "плюсы".

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Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 6 февраля / фото: ventusky

Погода 6 февраля

В Украине 6 февраля будет облачно. Во многих областях будет снег. На дорогах ожидается гололедица. В этот день ветер будет северо-восточных со скоростью 5-10 м/с. В Приазовье ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 1-6° мороза, в восточных областях до 9° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -4

По данным meteoprog, 6 февраля в Украине будет холодным. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -1...+6 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -7...0 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 6 февраля / фото: meteoprog

Погода 6 февраля в Киеве

В Киеве 6 февраля будет облачно. Синоптики в этот день не прогнозируют существенных осадков. В этот день ожидается гололедица. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 6 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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