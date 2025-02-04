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Снег, 11-градусный мороз и гололедица: в каких регионах влупит похолодание

Ангелина Подвысоцкая
4 февраля 2025, 19:39
952
Погода в Чернигове будет самой холодной. Там синоптики прогнозируют снижение температуры до -4 градусов.
погоди
Прогноз погоды в Украине на 5 февраля / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 5 февраля
  • Где температура воздуха опустится до -11 градусов
  • Где ожидаются снегопады и гололед

Погода в Украине 5 февраля будет холодной. Синоптики прогнозируют снегопады и гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 5 февраля временами может быть порывистый ветер. На северо-востоке страны будет бушевать циклон. Снег ожидается в Сумской, Полтавской, Харьковской и западных областях.

видео дня

С 7-го февраля погоду Украины будет определять мощный антициклон с севера. Тогда в Украину придет потепление.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 5 февраля

В Украине 5 февраля будет облачно. В большинстве областей будет снег.

"Температура по Украине ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -4

По данным meteoprog, 5 февраля в Украине будет холодным. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -1...+6 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -4...+1 градуса.

погода 5 февраля
Прогноз погоды в Украине на 5 февраля / фото: meteoprog

Погода 5 февраля в Киеве

В Киеве 5 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот прогнозируют небольшой снег. В этот день ожидается гололедица. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 5 февраля
Прогноз погоды в Украине на 5 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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