"-3...-7 градусов": Диденко назвала дату усиления морозов в Украине

С 19-го февраля есть вероятность усиления морозов по стране, предполагает Наталья Диденко.

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Морозы в Украине могут усилиться / Фото: УНИАН

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Какая погода будет в Украине 4 февраля

Прогноз погоды от синоптика Натальи Птухи

В ближайшие дни в Украине сохранится холодная погода, а через две недели морозы могут еще усилиться. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Сегодня, 4 февраля, по ее данным, в Украине будет от -2° до +2°. В Киеве 4 февраля местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ночью -1-3 градуса, днем около нуля.

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"В дальнейшем в Украине будет наблюдаться прохладная или холодная погода, ночью -3...-7 градусов, днем от 3 мороза до 3 тепла", - спрогнозировала она.

Наталья Диденко добавила, что морозы в Украине могут усилиться с 19 февраля.

"Ориентировочный прогноз, потребует уточнения, для результативного планирования - с 19-го февраля есть вероятность усиления морозов", - сказала Наталья Диденко.

Как добавила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, в ближайшие дни в Украине возможен небольшой снег, но существенного снежного покрова он не образует, пишет УНИАН.

По ее словам, сейчас наблюдается возвращение зимнего характера погоды и в течение следующих дней в Украину будет поступать арктический воздух из северных регионов.

Так, 4 февраля небольшой снег возможен в большинстве областей, за исключением южных. 5 февраля осадки ожидаются в северо-восточных и восточных регионах, а также в Карпатах и Прикарпатье. 6 февраля будет снежить в юго-восточной части страны.

Однако значительного снежного покрова этот снег не создаст, но местами возможна его толщина 1-3 см на равнинной территории. В Карпатах осадков будет больше.

Ранее Главред писал, что Украину накрывает сильное похолодание - стало известно, когда в регионы вернутся снегопады. Синоптики предупреждают о том, что температура воздуха может упасть до -11 градусов. Кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на протяжении ближайшей недели, с 3 по 8 февраля.

Наталия Диденко инфографика / Главред

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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