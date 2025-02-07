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Кто был на улице: надо разгадать загадку всего за 5 секунд

Алёна Воронина
7 февраля 2025, 07:25
216
Кто-то из хозяев одного из четырех домов недавно был на улице. Нужно включить в себе "детектива" и догадаться, кто именно.

Загадка
Кто был на улице/ Brightside

Головоломки не только весело разгадывать - они также являются эффективным способом испытать и развить смекалку, логическое и нестандартное мышление, а также навыки решения проблем.

Регулярное выполнение различных головоломок поможет развить острый ум с высокой внимательностью к деталям.

видео дня

Следующая загадка потребует применения навыков детектива, ведь по малейшим деталям нужно будет определить, кто из хозяев домов был на улице, пишет jagranjosh.

На картинке мы видим четыре дома. Как гласят надписи над ними, в первом живет Алекс, во втором - Бен, в третьем - Рик, и в четвертом - Мария. Возле домов стоят автомобили, а вокруг много снега.

Нужно внимательно рассмотреть рисунки и определить, кто из хозяев недавно был на улице. Придется внимательно рассматривать даже самые мелкие детали, чтобы определить это.

На загадку дается всего 5 секунд, поэтому придется спешить.

Загадка
Кто был на улице/ Brightside

А когда справитесь с загадкой, можете посоветовать ее своим родным и друзьям - возможно они также захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
На улице был Рик/ Brightside

Правильный ответ: недавно на улице был владелец третьего дома - Рик. Если присмотреться, то станет заметно, что под его авто есть бугорки снега. Это означает, что автомобиль некоторое время не стоял на подъездной дорожке, и туда успело нападать снега. Зато на других подъездных дорожках под автомобилями снега нет.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо догадаться, где спрятана игрушечная машинка - только самые внимательные найдут ее за 5 секунд. Такое задание станет вызовом для многих, поскольку загадка способна запутать даже опытных умников.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 5 секунд нужно угадать, чем отличаются 2 рисунка - надо найти одно отличие. Не каждому будет легко заметить, где именно спрятаны те детали, которые делают рисунки разными.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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