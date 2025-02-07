Вернутся ли войска КНДР на фронт: эксперты озвучили интересный прогноз

Для недавнего исчезновения северокорейцев с поля боя есть несколько причин.

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Военные КНДР на фронте / коллаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

Ключевые тезисы:

Войска КНДР могут снова вернуться на фронт

КНДР получает или будет получать от России экономическую помощь

Пхеньян может стремиться получить от России более современное оборудование

За последние недели северокорейские солдаты исчезли с поля боя в Курской области, но эксперты почти не сомневаются в том, что они снова вернутся на фронт, вероятно, после перегруппировки, переподготовки или ротации свежих войск. Об этом пишет Newsweek.

"Северная Корея, скорее всего, не видит особого риска в поддержке российского вторжения в Украину", - говорится в сообщении. видео дня

В то же время, Самуэль Рамани, младший научный сотрудник лондонского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) считает, что для недавнего исчезновения северокорейцев с поля боя есть несколько причин.

По его мнению, Пхеньян обеспокоен большим количеством потерь и опасается, что еще больше его бойцов могут попасть в украинский плен.

"Но с точки зрения отношений Северной Кореи с Россией ничего не изменилось", - сказал Эндрю Йео, старший научный сотрудник Центра исследований азиатской политики Института Брукингса.

Эксперты добавляют, что и Россия, и Северная Корея больше выигрывают, чем теряют от своих отношений сейчас. Они считают, что КНДР получает или будет получать от России экономическую помощь и помощь в реализации программ по разработке оружия в обмен на боеприпасы, ракеты и войска.

"Пхеньян может стремиться получить от России более современное оборудование, например, самолеты или подводные лодки. Северная Корея также может воспользоваться управляемыми бомбами и ракетами российской разработки", - подчеркивает Рамани.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие войск КНДР в войне против Украины - что известно

Напомним, как сообщал Главред, разведка Южной Кореи заявила, что с середины января северокорейские военные, которые были развернуты для поддержки войны России против Украины, вероятно, не участвовали в боях на Курском направлении РФ.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что нет окончательного понимания, вернут ли КНДРовских военных для участия в штурмовых действиях на Курщине. Сейчас они в течение нескольких недель участия в штурмах не принимают.

В то же время, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что войска КНДР все еще ведут бои на линии фронта в Курской области, хотя в последние дни их активность уменьшилась из-за существенных потерь.

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Что такое Newsweek? Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

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