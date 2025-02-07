Вернутся ли войска КНДР на фронт: эксперты озвучили интересный прогноз

Ключевые тезисы:
- Войска КНДР могут снова вернуться на фронт
- КНДР получает или будет получать от России экономическую помощь
- Пхеньян может стремиться получить от России более современное оборудование
За последние недели северокорейские солдаты исчезли с поля боя в Курской области, но эксперты почти не сомневаются в том, что они снова вернутся на фронт, вероятно, после перегруппировки, переподготовки или ротации свежих войск. Об этом пишет Newsweek.
"Северная Корея, скорее всего, не видит особого риска в поддержке российского вторжения в Украину", - говорится в сообщении.видео дня
В то же время, Самуэль Рамани, младший научный сотрудник лондонского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) считает, что для недавнего исчезновения северокорейцев с поля боя есть несколько причин.
По его мнению, Пхеньян обеспокоен большим количеством потерь и опасается, что еще больше его бойцов могут попасть в украинский плен.
"Но с точки зрения отношений Северной Кореи с Россией ничего не изменилось", - сказал Эндрю Йео, старший научный сотрудник Центра исследований азиатской политики Института Брукингса.
Эксперты добавляют, что и Россия, и Северная Корея больше выигрывают, чем теряют от своих отношений сейчас. Они считают, что КНДР получает или будет получать от России экономическую помощь и помощь в реализации программ по разработке оружия в обмен на боеприпасы, ракеты и войска.
"Пхеньян может стремиться получить от России более современное оборудование, например, самолеты или подводные лодки. Северная Корея также может воспользоваться управляемыми бомбами и ракетами российской разработки", - подчеркивает Рамани.
Участие войск КНДР в войне против Украины - что известно
Напомним, как сообщал Главред, разведка Южной Кореи заявила, что с середины января северокорейские военные, которые были развернуты для поддержки войны России против Украины, вероятно, не участвовали в боях на Курском направлении РФ.
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что нет окончательного понимания, вернут ли КНДРовских военных для участия в штурмовых действиях на Курщине. Сейчас они в течение нескольких недель участия в штурмах не принимают.
В то же время, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что войска КНДР все еще ведут бои на линии фронта в Курской области, хотя в последние дни их активность уменьшилась из-за существенных потерь.
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