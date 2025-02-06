Украина пошла в наступление на Курщине: лейтенант ВСУ - о том, что там происходит

Украинские военные используют бронетехнику в контрнаступлении в Курской области.

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ВСУ пошли в контрнаступление в Курской области / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Что известно:

Украинские военные пошли в контрнаступление в Курской области

Во время наступления используется бронетехника

Украинские военные пошли в контрнаступление в Курской области РФ. Продвижение продолжается на правом фланге в операционной зоне. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Он отметил, что бойцы СОУ применяют в наступлении бронетехнику. Пока неизвестно, где именно смогли закрепиться защитники.

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В то же время оккупанты заявляют о "десятках уничтоженных единиц техники", но эта информация не соответствует действительности.

"Потери есть, но исключительно от оптоволоконных FPV-дронов, которые создали определенные проблемы, уничтожено и повреждено по факту около 5 единиц техники", - отметил лейтенант.

Также россияне пытаются контролировать все логистические пути подконтрольной территории Курской области и на приграничье Сумской области.

Курская операция - последние новости

Как сообщал Главред, ВСУ стирают "в ноль" военную элиту РФ. Несмотря на то, что командование РФ перебросило на Курское направление свои лучшие подразделения, успеха они на поле боя не имеют. Россияне в Курской области собрали морскую пехоту из трех флотов - Балтийского, Черноморского и Северного, которые являются лучшими частями в армии РФ.

Bloomberg отмечало, что ситуация в Курской области приближает РФ к переговорам. Отмечается, что неспособность Путина выгнать украинскую армию с российской территории может приобрести дополнительное значение, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на заключении соглашения о прекращении войны.

Впоследствии ВСУ назвали потери России и КНДР за 6 месяцев операции на Курщине. За это время российская армия в целом потеряла на Курщине около 40 тысяч человек, из них более 16 тысяч - убитыми.

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