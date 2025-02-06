ВСУ стирают "в ноль" военную элиту РФ: спикер рассказал, какая ситуация на Курщине

Несмотря на то, что командование РФ перебросило на Курское направление свои лучшие подразделения, успеха они на поле боя не имеют.

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Враг несет серьезные потери на Курском направлении / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Минобороны РФ

Кратко:

Россия перебросила в Курскую область элитные подразделения

Враг не имеет никаких успехов на этом участке фронта

Оккупанты несут серьезные потери на Курщине

Российские оккупанты всеми силами пытаются вытеснить украинских бойцов из Курской области РФ, враг даже привлекает элитные подразделения, однако успеха они на поле боя не имеют. Кроме того, военная российская элита несет серьезные потери. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, россияне в Курской области собрали морскую пехоту из трех флотов - Балтийского, Черноморского и Северного, которые являются лучшими частями в армии РФ.

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"Например, один из полков морской пехоты, 177-й, который в свое время был, к слову, переброшен с Запорожского направления, должен был выполнить чрезвычайно важную задачу: завладение определенным пунктом для того, чтобы российское наступление продвигалось в Курской области. Сегодня речь идет о том, что этот полк уже вынуждены выводить на восстановление боеспособности - такие огромные потери", - рассказал Братчук.

Он отметил, что сейчас часть территории Курской области, которая находится под контролем ВСУ, уменьшилась по сравнению с началом наступления украинских войск.

"Но сегодня не только территориями все измеряется. Есть много участков так называемой "серой зоны". Есть много участков, где украинцы находятся на позициях, которые были российскими и которые буквально ни на метр не отошли. И, собственно, та война маневров, которая сегодня продолжается, привела к тому, что можно отметить даже какие-то признаки того, что очередное российское наступление захлебнулось. Не то, что нет блицкрига, но нет и продвижения особых по территории Курской области в российской армии", - подчеркнул спикер.

Ситуация на Курском направлении - последние новости

Напомним, в четверг, 6 февраля ровно полгода, как Силы обороны Украины проводят наступательные действия в Курской области России. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, операция украинских бойцов на Курщине станет важной частью переговорного процесса.

Как писал Главред, украинские военные в Курской области день за днем не только отражают массированные атаки российских агрессоров, но и активно проводят контрнаступательные действия. Аналитики Института изучения войны (ISW) подтвердили, что ВСУ продвинулись по улице Новоселовки в северо-западной части Погребков.

В то же время, по мнению политического эксперта Дмитрия Снегирева, ВСУ могут расширить наступление сразу в двух областях РФ. Исключать возможность повторения Курского сценария в Брянской и Белгородской областях не стоит, отметил он.

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Кто такой Сергей Братчук? Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

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