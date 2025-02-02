Армия РФ начала наступление возле 'украинского плацдарма' в Курской области - ISW

Во время неудачной российской атаки украинские защитники уничтожили около 19 единиц бронетехники.

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Какова ситуация на Курском направлении / коллаж: Главред, фото: 17 отдельная танковая бригада, скриншот: deepstate

Главные тезисы ISW:

РФ применяет новую тактику ударов на Курщине

Какова ситуация вблизи украинского плацдарма

Аналитики Института изучения войны сообщили, что оккупационные войска РФ 1 февраля продолжили наступательные операции в районе украинского плацдарма в Курской области, но не продвинулись.

Представитель украинской бригады, которая действует в Курской области, заявил, что россияне усиливают удары по региону с использованием управляемых планирующих бомб, передает ISW.

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Также стало известно, что недавно во время неудачной российской атаки украинские защитники уничтожили около 19 единиц тяжелой и легкой бронетехники, после чего росармия перешли к наступлению небольшими пехотными группами.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ могут расширить наступление сразу в двух областях РФ. Дмитрий Снегирев сообщил, что наступление РФ в районе Малой Локни фактически захлебнулось. Более того, за последние несколько дней Силы обороны Украины перехватили тактическую инициативу и провели ряд успешных контрнаступательных действий.

Стало известно, что под Курском РФ прибегла к "смешной" практике. Чтобы хоть как-то обеспечить переправу через реки в Курской области, россияне обратились к использованию технологии времен Второй мировой войны. Дэвид Акс раскрыл, что во время Второй мировой войны некоторые армии использовали такие конструкции.

В ВСУ раскрыли, куда делись войска КНДР из Курской области. Иван Тимочко рассказал, что северокорейских военных могли вывести из Курской области только с целью перегруппировки. Поэтому вряд ли стоит надеяться на окончательный вывод боевиков КНДР с фронта войны России против Украины.

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