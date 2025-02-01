Снижение числа самоволок в ВСУ: Сырский раскрыл детали программы для новобранцев

Главное:
- Внедряется новая и более длительная программа подготовки инструкторов
- Есть результаты БОВП на базе боевых подразделений
Для инструкторов в учебных центрах, которые проводят военную подготовку для новобранцев, внедряется новая и более длительная программа подготовки, а также есть хорошие результаты прохождения новичками БОВП на базе боевых подразделений, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины.
По результатам ежемесячного совещания по вопросам повышения качества подготовки в Вооруженных силах Украины, как отметил главком, проведен анализ уровня подготовки выпускников учебных центров, которые прошли более длительный курс базовой общей военной подготовки - продолжительностью 1,5 месяца (вместо 30 дней, как было раньше), - написал он в Facebook.
"На этом этапе имеем отзывы из бригад об улучшении готовности новичков. Будем и в дальнейшем воплощать эту положительную практику и усиливать ее дальнейшим адаптивным курсом в воинских частях. В то же время оставляет желать лучшего уровень психологической подготовки", - написал он.
Сырский отметил необходимость усиливать это направление работы. "Кроме того, внедряем новую программу подготовки инструкторов - с увеличением срока их подготовки с 1 до 2 месяцев, усилением содержания этой программы и методики обучения инструкторов", - заявил он.
По словам Сырского, есть хороший фидбек о ходе и результатах прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП) на базе боевых подразделений.
"Заслушал доклад командира одной из механизированных бригад о прохождении новичками БОВП на ее тыловых полигонах", - рассказал главнокомандующий.
Он отметил, что проведение курса БОВП на фондах бригады позволяет достичь более высокого уровня подготовки личного состава.
Это позволяет:
- провести на месте контроль качества;
- обеспечить усиление навыков работы с вооружением и военной техникой;
- улучшить слаженность коллектива и перенимание военных традиций воинской части;
- существенно уменьшить случаи СОЧ во время подготовки.
"То есть речь идет о еще одном примере успешного опыта, который целесообразно воплощать на постоянной основе. Будем это масштабировать", - подчеркнул Сырский.
В то же время, он выслушал предложения и проблемные вопросы, которые возникают в процессе подготовки. В частности, это касается укомплектованности групп инструкторов в бригадах и усиления их работы, привлечения их в учебные центры.
"Предложения учтены в 5-м издании программы БОВП, разработанном при участии моего заместителя полковника Олега Апостола. Он находится в тесном взаимодействии с командирами на местах, что позволяет выявлять ошибки, реализовать достойные внимания предложения, масштабировать лучшие наработки бригад и учебных центров", - подчеркнул Сырский.
Отдельно он отметил, что среди флагманов в подготовке, традиционно, части ДШВ. Сырский выразил благодарность военнослужащим и подразделениям за плодотворную работу на этом направлении и определил задачи для дальнейшего усиления подготовки личного состава.
Ранее сообщалось о том, что уголовной ответственности за СОЧ не будет. Проект закона об освобождении военных от уголовной ответственности за самовольное оставление части появится уже в ближайшие дни, сказал Федор Вениславский.
Как ранее сообщал Главред, решению об изменениях в СОЧ дали "движение", но с одной правкой. Профильный комитет ВР дал "зеленый свет" соответствующему законопроекту. Однако один вопрос вызвал дискуссию.
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Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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