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Враг сунет вперед на Торецком направлении: в ВСУ прокомментировали тактику РФ

Анна Косик
1 февраля 2025, 19:23
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Оккупанты уничтожают потенциальные позиции Сил обороны Украины.
Враг сунет вперед на Торецком направлении: в ВСУ прокомментировали тактику РФ
Враг применяет тактику минирования для продвижения на новые участки / Коллаж: Главред, фото: 66 ОМБр, 22 ОМБр

Что сообщили военные:

  • На Торецком направлении оккупанты начали активно использовать мины
  • Враг продвигается вперед малыми штурмовыми группами

Оккупационная армия страны-агрессора России на Торецком направлении активно использует мины, чтобы уничтожать укрытия и минировать территории для продвижения вперед.

Как сообщил в эфире телемарафона представитель ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец, враг таким образом постоянно движется малыми штурмовыми группами, чтобы сделать невозможным занятие украинскими военными укрытий или позиций.

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Торецк Инфографика
Торецк / Инфографика: Главред

"На Торецком направлении активнее использует мины для минирования территории и уничтожения любых укрытий, которые могут стать потенциальными позициями для Сил обороны. Таким образом они постоянно движутся вперед малыми штурмовыми группами", - сказал он.

В то же время, по словам Запорожца, в районе Часового Яра оккупанты пока меньше применяют такую тактику. Вражеские войска только говорят о применении мин, но видеофиксации этого нет.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее Главред писал, что спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал на что нацелен враг на Купянском направлении. По его словам, там враг хочет взять Купянск-Узловой, который является важным населенным пунктом для оккупантов из-за железной дороги и логистики.

Напомним, в 205 мотострелковой бригаде страны-агрессора России, дислоцированной в районе населенного пункта Таврийск, учащаются случаи саботажа приказов командования, потому что оккупанты не хотят идти в атаки на Херсонском направлении.

Накануне аналитики ISW сообщали, что российские войска активизировали наступательные действия к северу от Купянска в Харьковской области, однако пока неизвестно, удастся ли им окружить и захватить город.

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Что такое ОТГ "Луганск"?

Оперативно-тактическая группировка "Луганск" (сокращенно - ОТГ "Луганск") - группировка украинского войска и район его действий в рамках войны на Востоке Украины, пишет Википедия.

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