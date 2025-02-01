Враг сунет вперед на Торецком направлении: в ВСУ прокомментировали тактику РФ

Что сообщили военные:
- На Торецком направлении оккупанты начали активно использовать мины
- Враг продвигается вперед малыми штурмовыми группами
Оккупационная армия страны-агрессора России на Торецком направлении активно использует мины, чтобы уничтожать укрытия и минировать территории для продвижения вперед.
Как сообщил в эфире телемарафона представитель ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец, враг таким образом постоянно движется малыми штурмовыми группами, чтобы сделать невозможным занятие украинскими военными укрытий или позиций.
"На Торецком направлении активнее использует мины для минирования территории и уничтожения любых укрытий, которые могут стать потенциальными позициями для Сил обороны. Таким образом они постоянно движутся вперед малыми штурмовыми группами", - сказал он.
В то же время, по словам Запорожца, в районе Часового Яра оккупанты пока меньше применяют такую тактику. Вражеские войска только говорят о применении мин, но видеофиксации этого нет.
Ситуация на фронте - последние новости
Ранее Главред писал, что спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал на что нацелен враг на Купянском направлении. По его словам, там враг хочет взять Купянск-Узловой, который является важным населенным пунктом для оккупантов из-за железной дороги и логистики.
Напомним, в 205 мотострелковой бригаде страны-агрессора России, дислоцированной в районе населенного пункта Таврийск, учащаются случаи саботажа приказов командования, потому что оккупанты не хотят идти в атаки на Херсонском направлении.
Накануне аналитики ISW сообщали, что российские войска активизировали наступательные действия к северу от Купянска в Харьковской области, однако пока неизвестно, удастся ли им окружить и захватить город.
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Что такое ОТГ "Луганск"?
Оперативно-тактическая группировка "Луганск" (сокращенно - ОТГ "Луганск") - группировка украинского войска и район его действий в рамках войны на Востоке Украины, пишет Википедия.
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