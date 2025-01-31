Выбили россиян и зачистили позицию: в Торецке ВСУ уничтожили штурмовиков РФ

Важно:
- В Торецке уничтожена штурмовая группа армии страны-агрессора РФ
- Россиян выбили с помощью танков, M2 Bradley и группы КОРД
Украинская бронегруппа во взаимодействии с группой зачистки из бойцов спецподразделения Национальной полиции КОРД уничтожила в Торецке штурмовую группу армии страны-агрессора РФ.
Об удачных действиях украинских защитников сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск Хортица.
"На территорию одного из предприятий Торецка прорвалась группа оккупантов и засела в зданиях. "Выбивать" российских захватчиков выпало бронегруппе в составе танкового экипажа, экипажа БМП M2 Bradley и группе зачистки из бойцов спецподразделения Национальной полиции КОРД (при поддержке бронеавтомобиля Senator MRAP)", - говорится в сообщении.
При этом в опубликованном сообщении уточняется, что поставленная задача была выполнена, штурмовая группа оккупантов уничтожена.
"Совместными усилиями задача была выполнена быстро и качественно. Группа оккупантов - уничтожена", - рассказали в пресс-службе ОСГВ Хортица.
Смотрите видео - в Торецке уничтожена штурмовая группа оккупантов:
Ранее сообщалось о том, что враг потерял позиции под Торецком. Оккупанты не прекращают постоянные попытки атаковать украинские позиции под городом и возле других населенных пунктов.
Как сообщалось ранее, в Торецке идут городские бои. В городской застройке Часового Яра и Торецка Донецкой области продолжаются бои с российскими оккупантами.
Напомним, Главред писал, что начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик сообщил о том, что враг пытается продвигаться, чтобы получить возможность двигаться в направлении Константиновки и Часового Яра.
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Что известно об ОСГВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.
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