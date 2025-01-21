РФ готовится быстрее всего захватить город: на фронте критическая ситуация

Силам обороны приходится применять все виды оружия, чтобы замедлить его наступление.

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Что происходит в Торецке / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Ключевые тезисы Чинчика:

Большая численность оккупантов создает значительное преимущество на фронте

РФ готовится захватить Торецк в кратчайшие сроки

Начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик сообщил о том, что враг пытается продвигаться, чтобы получить возможность двигаться в направлении Константиновки и Часового Яра.

"Ситуация остается напряженной: враг не оставляет надежды и попыток захватить город в кратчайшие сроки. Для этого он прилагает все усилия, используя различные виды вооружения и пытаясь сломать наш дух и прорвать оборону непосредственно на территории Торецка", - отметил Чинчик в эфире телеканала "Еспресо". видео дня

По словам начальника Торецкой городской военной администрации, в самом городе продолжаются уличные бои. Военнослужащие ВСУ героически защищают каждый дом и каждый клочок земли, не сдаваясь без боя. К сожалению, большая численность врага создает значительное преимущество. Силам обороны приходится применять все виды оружия, чтобы замедлить его наступление.

Что известно о городе Торецк / Инфографика: Главред

"Противник пытается продвигаться вперед, чтобы получить возможность двигаться в направлении Константиновки и Часового Яра, создавая давление на военнослужащих Вооруженных сил Украины. Оккупанты стремятся как можно быстрее полностью взять контроль над городом и территорией Торецкой громады", - подчеркнул Чинчик.

Начальник Торецкой ГОА также сообщил о том, что на территории громады остаются около 250 человек, из них 61 - непосредственно в городе. Это гражданские, которые не изъявили желания эвакуироваться. К сожалению, люди сейчас являются заложниками обстоятельств и проживают в нечеловеческих условиях, поскольку город полностью разрушен.

Какая ситуация в Торецке / скриншот: deepstatemap

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ предупредили об изменении ситуации на ключевом направлении. Военные также сообщают, что врагу удалось во время штурмовых действий при огневом воздействии разрушить некоторые позиции украинских военных. Теперь ВСУ пытаются не допустить ухудшения тактического положения.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский спрогнозировал, смогут ли ВСУ удержать Покровск. Оккупанты сосредотачивают на данном направлении свои лучшие подразделения и части. Однако он подчеркнул, что потери врага "в разы" превышают потери украинской армии на Покровском направлении.

Военный с позывным "Скромный" рассказал, что происходит в Торецке. Он также сообщил, что российские войска в основном используют для штурмов небронированную технику, такую как автомобили, багги, квадроциклы, мотоциклы и даже самокаты.

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